L’influencer in ospedale: “Ho rotto il sacco amniotico alla 26 esima settimana..”

Tremenda avventura per Giulia Nati, la fashion influencer è stata ricoverata d’urgenza dopo aver avuto un problema. La ragazza è alla alla ventiseiesima settimana di gravidanza, ma ha avvertito delle perdite e si è recata di corsa in ospedale.

Giulia Nati, attaccatissima ai social, ha spiegato proprio su Instagram quanto sta accadendo a lei e al suo bambino. In una serie di storie di referti e ecografie è poi comparsa lei, spiegando:

Dopo una giornata infernale mi hanno ricoverato. Causa troppo stress o forse un infezione (che mi diranno domani) ho rotto il sacco amniotico avendo ovviamente delle complicanze.

L’influecer poi prosegue spiegando di dover rimanere sotto controllo medico, fortunatamente però, il bambino sta bene ma dovrà rimanere in osservazione con flebo e antibiotici.

Per la ragazza, la cosa tremenda, è trovarsi per forza di cosa da sola. Il suo compagno Cristian Bruschi, infatti, causa Covid-19 non potrà assisterla nella sala dell’ospedale.

L’aggiornamento è poi arrivato a notte fonda, è ale 3.50 infatti che la donna pubblica una foto dalla finestra dell’ospedale spiegando: “Non ho sonno. Vorrei svegliarmi tra qualche ora e essermi accorta che è stato tutto un brutto sogno. Continuo ad ascoltarti ed ogni volta che tiri un calcetto tipo un sospiro di sollievo. Mi dicono di smettere di piangere che tu lo senti, ma io non riesco..ho troppa paura.”

Poi le parole rivolte al fidanzato: “Pregherei tutto quello che ho perché tu fossi qui!“

La mattina seguente Giulia Nati ha ha ringraziato tutti i follower e le infermiere che le sono state accanto. La ragazza rimarrà in ospedale fino al giorno del parto e come le ha raccomandato il fidanzato, deve prestare massimo riposo e non stressarsi troppo.