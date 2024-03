“L’intervento non è andato come doveva” l’annuncio a sorpresa del famosissimo attore: operazione al cuore salvavita

Qualche ora fa il famosissimo attore Arnold Schwarzenegger ha comunicato di aver subito un importante intervento al cuore che gli garantirà delle condizioni di salute ottimali. Pare infatti che lo stesso abbia dovuto sottoporsi all’impianto di un pacemaker per curare una patologia che lo ha colpito fin dalla nascita.

Arnold Schawarzenegger

Ecco che cosa abbiamo scoperto su questa delicata operazione chirurgica.

Arnold Schwarzenegger e la malattia cardiaca congenita

Tra gli attori più ammirati ed osannati di sempre è impossibile non citare Arnold Schwarzenegger. La sua carriera è davvero notevole, anche se esistono dei film che gli hanno permesso di diventare estremamente famoso, come ad esempio Terminator.

Arnold Schawarzenegger 1

Da qualche tempo l’attore ha inoltre aperto un podcast nel quale parla della sua vita privata e di tutti i problemi che lo toccano da vicino giorno dopo giorno. L’uomo ha attualmente 76 anni ma da quando è nato soffre di una grave malattia al cuore.

Si tratta di un difetto cardiaco congenito in quanto anche la madre era affetta dalla stessa patologia dell’attore. Proprio per questa ragione, nel corso della sua vita l’uomo si è dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici, in quanto le sue condizioni di salute sono state messe a dura prova della malattia in più occasioni.

Un nuovo pacemaker per salvare la vita di Arnold

Credits: Flash News Ita

All’età di 76 anni Arnold Schwarzenegger si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico a causa di tutte le problematiche che hanno toccato da vicino il suo cuore. Questa volta l’operazione è stata un pochino più delicata, in quanto l’uomo è dovuto ricorrere all’impianto di un pacemaker che si occuperà di tenere sotto controllo le funzionalità del suo cuore. Ho ricevuto tanti messaggi da persone nate con una valvola aortica bicuspide come me. Tutti si sono sottoposti a questo intervento e l’operazione in questione ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontare i propri problemi. Ho dovuto mettere un pacemaker e adesso sono pronto per diventare un po’ più macchina. Mi sono svegliato all’improvviso e i medici mi hanno detto che gli dispiaceva, in quanto l’intervento si è rivelato diverso da quello che loro avevano programmato. Doveva essere una procedura non invasiva, ma a causa di un errore è stata perforata la parete del cuore.

Arnold Schawarzenegger

Ovviamente l’uomo ha voluto fare una battuta proprio riallacciandosi al suo personaggio principale Terminator, un umanoide che ha fatto la storia del cinema. Il vero problema di Schwarzenegger, quindi, sarebbe quello di essere nato con una valvola in parte difettosa che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita senza troppo preavviso. Gli auguriamo una pronta guarigione!