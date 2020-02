L’Isola dei Famosi cancellato: andrà in onda nel 2021 Il reality L'Isola dei Famosi è stato cancellato. Mediaset ha deciso di riproporlo direttamente nel 2021, sicuramente nel mese di gennaio. Ecco perché:

In queste settimane si parlava molto di chi sarebbe stata la conduttrice di quest’anno de L’Isola dei Famosi.

Secondo alcune indiscrezioni era proprio Ilary Blasi a sostituire Alessia Marcuzzi ma l’ultima notizia riguardante il reality è un’altra. Canale 5 ha deciso per quest’anno di cancellarlo.

Sono diversi i motivi di Mediaset legate a questa scelta, il primo fra tutti è il grande spazio dato al Grande Fratello Vip che è iniziato l’ 8 gennaio del 2020 e proseguirà fino al prossimo 27 aprile, va in onda ogni lunedì in prima serata ed anche il venerdì.

Secondo le informazioni che trapelano dal sito Publitalia 80, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, hanno avuto la priorità altri programmi come quello di Pio e Amedeo che andrà in onda a maggio e uno speciale di All Together Now che verrà trasmesso a giugno.

Un altro motivo molto importante è che nella scorsa edizione il programma L’Isola dei Famosi non ha accumulato moltissimi ascolti. Probabilmente questo è dovuto dalle cinque stagioni consecutive mandate in onda, quindi ha bisogno di uno stop per rivedere e suscitare nuovo interesse al pubblico.

Per quanto riguarda la conduzione, Alessia Marcuzzi sarebbe impegnata in altri progetti, per questo motivo si faceva il nome di Ilary Blasi che ha svolto egregiamente il reality Grande Fratello Vip.

Si parlava anche di un ritorno di Simona Ventura. Ricordiamo che la showgirl è stata per anni alla conduzione del programma prima di diventare naufraga ma la Ventura ha smentito categoricamente questa indiscrezione sottolineando di avere un accordo con la Rai.

Per il momento non possiamo confermare la condizione di Ilary Blasi anche perché è troppo presto visto che Mediaset ha deciso di cancellare L’isola dei Famosi e rimandarlo in onda nel 2021.