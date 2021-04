L’Isola dei Famosi: Drusilla Gucci confessa la sua stravagante passione segreta

Su L’Isola dei Famosi si fanno vivi i primi malcontenti. Drusilla Gucci, stanca della vita da naufraga, ha fatto richiesta di essere nominata per finire al televoto insieme ad Andrea Cerio. Pare che la Gucci abbia un debole per Damiano, ovvero il frontman dei Maneskin. Tutti e due in effetti risultano essere molto tetri e oscuri.

Drusilla ha una collezione di teschi e, sull’isola, ha trovato un’affinità con il cromatografo Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo ha promesso di incontrare la sua nuova amica Drusilla Gucci per consolidare il loro rapporto dopo l’isola davanti ad un ottimo Bloody Mary. Drusilla in realtà ha confidato a molte persone che voleva lasciare il gioco d’avventura de L’Isola dei Famosi, perché era stanca e ha raggiunto il limite.

L’opinionista Iva Zanicchi è voluta intervenire su questa decisione della Gucci, cercando di convincerla a restare qualche tempo in più: “Mio marito si è rincog****o, è impazzito per te”. A quanto pare, però, l’intervento di Iva Zanicchi non ha avuto l’effetto desiderato: Drusilla non ha cambiato posizione, vuole ancora uscire dal reality. Quanto alle fans di Damiano dei Maneskin, pare che Alba Parietti provi per lui una passione segreta.

La Parietti, infatti, è da sempre una fedele sostenitrice del Festival di Sanremo: ama l’arte della musica ed è anche molto preparata sull’argomento. Tuttavia, sembra che l’ultima versione del festival l’abbia affascinata particolarmente per un motivo diverso: Alba ha un grande interesse per il 22enne leader dei Maneskin Damiano David.

Per di più dopo la vittoria di Sanremo, anche Damiano dei Maneskin si è spostato su Instagram per i ringraziamenti: “Grazie ragazzi, abbiamo cambiato la storia”, queste le parole di Damiano affidate ad un video su Instagram. Chissà che il suo lato sensibile non impressionerà altri dei suoi tantissimi fan.