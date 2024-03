L’Isola dei Famosi, è successo a poche ore dall’inizio del programma: la notizia colpisce Vladimir Luxuria!

L’Isola dei Famosi non parte benissimo, in quanto una brutta notizia sembra aver colpito Vladimir Luxuria a poche ore dalla partenza del programma. Che cosa è successo in Honduras? In che modo è coinvolta la presentatrice del programma?

Cerchiamo di fare chiarezza su questo mistero che potrebbe rendere questa edizione non proprio la più fortunata di sempre.

Una brutta sorpresa per Vladimir Luxuria

Tra qualche giorno dovrebbe cominciare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Sono davvero tanti i cambiamenti che si verificheranno in questi mesi, primo tra tutti il cambio della conduzione. A presentare il programma sarà infatti la bravissima Vladimir Luxuria.

Questa non solo ha vinto il programma diversi anni fa, ma ha avuto la possibilità di ricoprire il ruolo di opinionista nel corso dell’ultima edizione dello show. Ad accompagnarla in questa avventura Elenoire Casalegno in qualità di inviata speciale dall’Honduras.

A quanto pare però, i primi problemi comincerebbero a palesarsi a pochi giorni dalla messa in onda. Tutte le notizie negative si concentrerebbero proprio sulla conduttrice, la quale non starebbe vivendo un periodo ottimale in vista dell’inizio del format. Che succede?

Aria di bufera sull’Isola dei Famosi

La partenza per questa nuova edizione del survival reality show è stata fissata per l’8 Aprile. A quanto sembrerebbe però il problema che ha colpito la produzione e la conduttrice dello show riguarda proprio la scelta del cast di isolani.

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti, sarebbero davvero pochi i naufraghi ad aver accettato di partecipare allo show di Canale 5. Bisognerà quindi correre ai ripari per reclutare il resto del cast. Si dice inoltre che la conduttrice non potrà nemmeno posare per la copertina di Chi proprio per la mancanza del cast.

Purtroppo non possiamo fare altro che aspettare per capire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione, sperando che ancora una volta il successo prefissato verrà raggiunto!