L’Isola dei Famosi: Fariba fuori controllo, ha messo gli occhi su un naufrago

Su L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 capitanato da Ilary Blasi, le cose iniziano a diventare bollenti. Cominciano, infatti, a farsi vivi gli ormoni della madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. In effetti, proprio come sua figlia, sembra che la donna stia cercando la sua dolce metà nel celebre reality survivor.

E l’obiettivo della naufraga Fariba sembra già essere stato individuato: si tratta di Brando Giorgi. Il succulento gossip è arrivato da Marco Maddaloni, il quale ha trascorso una settimana in Honduras con Fariba e il cromatologo Ubaldo Lanzo, per la precisione sulle spiagge di Parasite Island. Fariba, insieme a Lanzo, si trovava sull’isola per il suo periodo di prova, che l’ha portata a diventare una partecipante del reality a tutti gli effetti.

Ospite a “Casa Chi”, in format obline di Alfonso Signorini, Marco dice che Fariba sta cercando un uomo che possa farle battere il cuore e che sia a lei affine. E sembra proprio che la Tehrani sia stata ammaliata dal naufrago: “Fariba mi ha svelato che vuole trovare l’amore sull’Isola… Appena ha visto Brando si è ringalluzzita”.

Tuttavia è complicato raggiungere questo obiettivo: l’attore, che ha recitato Vivere e Centovetrine, è sposato da diversi anni con Daniela Battizocco e la loro relazione è solida e duratura. Chissà cosa ne penserà Daniela di queste indiscrezioni, dato che sicuramente le saranno già arrivate alle orecchie. Per chi lo avesse dimenticato, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nell’ultima edizione del GF Vip hanno iniziato una storia bollente.

Pierpaolo Pretelli, però, ha fatto parlare di sé soprattutto perché, precedentemente, ha perso la testa per Elisabetta Gregoraci. Nel processo di una precedente esperienza al GF Vip, la Salemi aveva aperto una storia con Francesco Monte. Insomma, è la casa che infonde amore tra I coinquilini. Sarà lo stesso per l’isola? Lo sapremo molto presto.