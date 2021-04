L’Isola dei Famosi: Parasite Island viene chiusa, ma Vera Gemma anche se eliminata, si salva

C’è un modo per essere esclusi dalla 15a edizione de “L’Isola dei Famosi”, se non ritirandosi? Ovviamente, almeno per ora, non sembra esistere. I naufraghi esclusi dal gioco hanno avuto l’opportunità di rimanere su Parasite Island come concorrenti, ma l’isola è stata demolita ieri. Tutto lasciava pensare, quindi, che Vera Gemma dovesse rientrare in Italia senza alcuna possibilità di ritornare in partita. Invece, Ilary Blasi ha fondato Playa

Esperanza, consentendo alla naufraga di rimanere in trasmissione con Miryea Stabile, che è stata eliminata l’ultima volta. Contemporaneamente all’esperienza dei concorrenti ufficiali della 15 ° edizione de L’Isola dei Famosi, è stato trasmesso un match tra Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nella remota Paraside Island. È li che si trovano i concorrenti che hanno perso al televoto dalla prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Ma quando la conduttrice di Roma ha annunciato che l’esperimento di Parasite Island sarebbe finito, tra loro solo due hanno accettato la sfida e hanno raggiunto il televoto decisivo.

Brando Giorgi ha sconfitto Vera Gemma al televoto, lei, sconsolata, si appresta a tornare in Italia, mentre Ubaldo Brando e Fariba possono unirsi al gruppo. Quando tutto sembrava ormai svanito, la Blasi ha confessato ai telespettatori che Vera ha effettivamente un’altra possibilità.

Parasite Island è stata rinominata Playa Esperanza e sarà la casa dei nuovi eliminati. Dopo qualche esitazione, Gemma ha accettato la sfida perché pensava di dover vivere da sola su un’isola deserta. Nel frattempo, in Palapa, Miryea Stabile ha scoperto di essere stata esclusa in puntata ed eliminata dal gioco. La naufraga però è ignara che la barca l’avrebbe accompagnata a una nuova spiaggia.

Dopo l’arrivo a Playa Esperanza, la Stabile ha accettato di rimanere insieme q Vera, diventando così il secondo ospite dell’Isola. Insomma, a L’Isola dei Famosi, sembra che non si possa eliminare nessuno, a meno che non si decida di non accettare la seconda o la terza possibilità! Questo meccanismo è dovuto all’idea di poter espandere il reality show come nel GF Vip, o presto vedremo una drastica diminuzione di naufraghi?