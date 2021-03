L’Isola dei Famosi: svelati i cachet di Ilary Blasi e opinionisti. Cifre da capogiro

La quindicesima edizione de L’Isola de Famosi ha ottenuto un certo successo, grazie soprattutto all’ironia e simpatia di Ilary Blasi e ai commenti pungenti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il reality procede a gonfie vele e registra ascolti altissimi. Ma c’è una domanda che, in ogni programma, assilla i telespettatori.

I fan del reality di Canale5, infatti, vorrebbero scoprire a quanto ammonta la paga dei personaggi centrali dello studio. Ma forse non saranno preparati per questi cachet stellari. Dopo essere stata assente per circa un anno, Ilary Blasi è tornata al reality e si è esibita con la consueta freschezza. La moglie di Totti infatti, è molto amata dai fan proprio perché il suo modo di fare è ben lungi dall’essere definito “posato e composto”.

Ilary, quindi, ha intrapreso questa nuova avventura: ha occupato la posizione di presentatrice della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, prendendo il posto di Alessia Marcuzzi. Tra lo scoppio della presentatrice ad Akash Kumar e la tendenza dei naufraghi a rinunciare dopo le prime avversità, questa edizione appena iniziata, ha già creato polemiche. Fariba Tejera Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, intanto, sono stati lasciati a badare a sé stessi su Parasite Island.

Al successo di questa formula hanno contribuito anche Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Loro sono i commentatori scherzosi ed irriverenti, che decisamente molto attenti ai dettagli. Ogni volta che uno show televisivo come L’Isola viene mandato in onda, i telespettatori non possono fare a meno di chiedersi: quanto guadagneranno il presentatore e gli opinionisti? La risposta ce la da Cosmopolitan: Ilari Blasi, Zorzi , la Lamborghini e la Zanicchi ricevono compensi vertiginosi per la loro presenza nel programma.

L’Isola dei Famosi: cachet

Per Ilary viene addebitato un cachet di 50.000 euro a puntata e, nel caso di prolungamenti, la tariffa potrebbe raggiungere circa un milione di euro. Non è da sottovalutare il peso della pubblicità, che potrebbe aumentare notevolmente questo cachet già di per sé molto alto. Tuttavia, quanto agli opinionisti, non si possono dare dei numeri certi. Eppure, sappiamo che la retribuzione di Tommaso è molto più alta di quello della Lamborghini (raggiunge i 25mila euro a puntata). Insomma, possiamo dire che Mediaset non si è risparmiata per rendere speciale la prima serata del suo palinsesto.