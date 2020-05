Little Richard è morto a 87 anni: addio all’icona della musica rock Addio ad un altro re della musica rock, è morto Little Richard a 87 anni: all'anagrafe Richard Danny Penniman, a darne notizia è stato proprio il figlio

Little Richard, il famoso cantante rock, è morto oggi all’età di 87 anni. A darne notizia è stato proprio il figlio dell’icona della musica rock: era un idolo per molte generazioni e la sua musica era arrivata in tutto il mondo

La causa della morte di Richard Danny Penniman, nome scritto all’anagrafe, non è stata ancora resa nota, il figlio ha pubblicato un comunicato reso noto da Rolling Stone. In Italia era conosciuto molto per alcuni pezzi storici tra cui “Tutti Frutti”, “Long Talk Sally”, “Lucille”, e “Good Golly Miss Molly”

Biografia

L’artista è nato in Georgia il 5 dicembre del 1932, coltiva la passione per la musica sin da piccolo tanto che insieme ai genitori e alcuni dei suoi 11 fratelli crea il suo primo gruppo musicale “The Penniman Singers”. La sua carriera prende una svolta molto particolare, da giovane si dedica alla vita di chiesa e decide di diventare prete, a 19 anni invece la svolta

Il produttore Robert Blackwell coglie subito il talento del ragazzo e gli procura diversi incontri con esperti del settore fino a farlo arrivare al successo. Nel 1957, all’apice della sua carriera, si ritira per dedicarsi alla carriera da predicatore

Una vita non facile, segnata anche da diverse dipendenze, tra cui quella della droga. Sono gli anni ’70 e in piena crisi d’astinenza un suo amico, Larry Williams, gli puntò contro una pistola costringendolo a dare dei soldi proprio per l’acquisto di stupefacenti. Sembra che questo tremendo periodo sia sfociato dopo la perdita del fratello e di uno dei suoi tanto amati nipoti

Dopo la brutta esperienza con il suo amico Larry, decise di chiudere definitivamente con la droga e tornare a dedicarsi all’evangelismo cristiano