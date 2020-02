Live Non è La D’Urso : Ancora scontri con Pietro Delle Piane Pietro Delle Piane chiede susa a Barbara D'Urso in diretta a Live Non è La D'Urso

L’attore, fidanzato di Antonella Elia, ieri sera e stato nuovamente ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso. Dopo la furiosa lite, in diretta della settimana scorsa, che ricordiamo tutti, Pietro Delle Prete, chiede scusa a Barba D’Urso, giustificandosi:” E’ stato uno scivolone da parte mia, ti chiedo scusa”.

La conduttrice, per rimarcare la mancata riservatezza, che l’attore ha avuto nei suoi confronti, ribatte :“E’ stata una brutta cosa, perché io difendo sempre il mio privato, non pubblico mai foto della mia famiglia e un mio modo di fare”. E in fine aggiunge :“Comunque scuse accettate”.

Nel corso della puntata Pietro Delle Piane, chiarisce il malinteso del cognome. “Non ho mai dichiarato di essere il figlio di Carlo Delle Piane, ho cambiato cognome dietro il consiglio del mia agente, io mi chiamo Pietro Le Piane in arte Delle Piane”.

La pagina Istagram non la seguo io, do solo l’approvazione alle foto. Per me Carlo Delle Piane, rappresenta un mito della registrazione. L’ho incontrato 3/4 volte al David di Donatello, gli ho stretto la mano. Tutti sanno che non è mio padre.

Sono vent’anni che uso questo cognome“. Ma le sue giustificazioni non finiscono qui e parla della questione paparazzi:” La paparazzata è stata smentita, dal direttore Nuovo, Riccardo Signoretti, a mattini 5. Ha detto, che i paparazzi non sono stati chiamati.

Il paparazzo, stava seguendo un famoso calciatore della Lazio. Fiore mi ha portato li, perché è il bar dove mangia tutti i giorni. Io, non volevo uscire sui giornali”.

Aggiunge che le telefonate tra lui e Fiore Argento, sono prettamente lavorative, e mostra i tabulati telefonici. Conclude col negare anche del flirt con Carla Boni:” Ho conosciuto Carla sul set di un film. Da ragazzo gentile, l’ho portata in giro la sera. Sono uscite delle foto assieme. La reazione dei miei genitori che per una settimana non sono usciti di casa”.