Live -Non è la D’Urso: Antonella Elia contro Enrica Bonaccorti Tra Antonella Elia e Enrica Bonaccorti fuoco e fiamme all'interno dello studio di Live-Non è la D'Urso: l'ex gieffina indicata come inaffidabile

Nello studio di Live – Non è la D’Urso è arrivata la resa dei conti tra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti. L’ex gieffina, infatti, in diverse interviste, ha più volte indicato la donna come poco materna. Dal canto suo, l’attrice ha dichiarato che, dal suo punto di vista, la donna è risultata inaffidabile.

Antonella Elia è stata la protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Questo sicuramente grazie anche al suo carattere molto particolare ed esuberante. Uscita dalla trasmissione, la donna ha continuato a far parlare di sé, togliendosi qua e là qualche sassolino dalle scarpe.

In particolare, in un’intervista ha parlato del suo rapporto con Enrica Bonaccorti. La donna, infatti, fu la presentatrice della prima edizione di Non è la Rai, programma che poi di fatto lanciò Antonella Elia nel mondo dello spettacolo. La donna, intervistata, ha così dichiarato sulla presentatrice: “Non era affatto materna con me, aveva più amicizia con Yvonne Sciò, le davo fastidio. Ha detto che ero inaffidabile”.

Queste parole , però, non sono state per nulla apprezzate dalla donna. Nella domenica del tre maggio, le due si sono scontrate definitivamente nello studio di Barbara D’Urso. Così, l’attrice risponde alle accuse dell’ex gieffina: “Certo, inaffidabile è una brutta parola. Io ho giudicato il tuo comportamento al Grande Fratello. Le tue provocazioni erano molte ridicole, le tue reazioni erano forti”.

Poi conclude dicendo: “Non sono stata materna? Sono quella che sono. Per certi versi non riesco a capirti, nonostante io ti apprezzi artisticamente”. Insomma, pare che la donna abbia di fatto una non ottima idea di Antonella Elia. Bisogna ammettere, però, che il suo personaggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto discutere molto, sia dentro che fuori.

Comunque, la donna non si è fatta scrupoli a rispondere alle accuse: “Hai tutto il diritto di esprimere la tua opinione dato che io entrando nella casa del GF. Mi dispiace però aver letto determinate cose. Evidentemente tra noi non c’è compatibilità caratteriale perciò probabilmente non vedi ciò che altre persone fortunatamente vedono”.

Complessivamente, si può dire che il confronto non ha avuto affatto un esito positivo.