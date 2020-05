Live – Non è la D’Urso, Antonella Elia parla dell’ex fidanzato Marco Senise A Live – Non è la D'Urso Antonella Elia parla dell'ex fidanzato Marco Senise definendolo "un errore breve e non intenso”

Antonella Elia decide di dire la sua nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 3 maggio 2020 sulla storia avuta con Marco Senise. La showgirl non ha voluto sbilanciarsi troppo ma ha parlato brevemente dell’ex fidanzato definendolo “un errore breve e non intenso”.

Antonella Elia è stata invitata come ospite in collegamento nella puntata di domenica, 3 maggio 2020 di Live – Non è la D’Urso e ha dovuto affrontare il suo ex fidanzato, Marco Senise.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 non ha negato di aver avuto una relazione con il conduttore televisivo ma ha voluto precisare che non si era trattato di un rapporto molto idilliaco. Quando Barbara D’Urso le ha chiesto di parlare di Marco Senise, lei ha detto:

“Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso. Due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Marco Senise era stato tirato in ballo dai media mentre Antonella Elia era all’interno della casa e aveva parlato del rapporto con lei e con un’altra ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini. Una scelta che Antonella Elia non ha gradito molto. Infatti, a Live – Non è la D’Urso aveva replicato piuttosto stizzita, parlando proprio dei racconti di Marco Senise:

“È una cosa che mi irrita parecchio”.

Marco Senise ha replicato:

“Siamo stati insieme qualcosa di più di due mesi purtroppo. Mi dispiace che lei dica questo, non ne capisco i motivi. Tu sei stata rinchiusa per un po’ di tempo in una casa e non sai come sono andate le cose. Io sono stato chiamato in causa da altre persone. […] Giocare al massacro non mi piace, il gossip va tenuto nella parte ludica finché si può. Io ho raccontato una storia di 27 anni fa, dove nessuno era sposato o aveva figli”.

Di fatto, Marco Senise ha confermato le voci che giravano già da un bel po’ sulle cause dell’astio tra le due showgirl.

“Una sera io ero al ristorante, Valeria entra con un’amica e si siedono a un tavolo. Ha cominciato a mandarmi baci. Una volta finita la storia con Antonella, mi sono visto qualche volta con lei. Ci siamo visti bene. È iniziato un flirt, poi è finita perché stare dietro a Valeria non è facile”.

Ma le parole di Marco Senise sono state smentite da Valeria Marini. Lui però, ha replicato così:

“Il fatto che Valeria Marini dica di non conoscermi offende la sua intelligenza e dato che io ritengo che Valeria sia una ragazza molto intelligente, ho mille prove e mille testimoni che io e lei ci siamo visti tante volte e ci siamo frequentati per un periodo di tempo”.