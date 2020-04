Live – Non è la D’Urso, Barba D’Urso e Massimo Boldi confessano di aver visto degli UFO Durante un collegamento con Massimo Boldi, dallo studio di Live - Non è la D'Urso, Barbara D'Urso e il suo amico hanno confessato di aver visto degli UFO

Durante una puntata di Live – Non è la D’Urso, la presentatrice ha messo in collegamento da casa un suo vecchio amico, Massimo Boldi, attore comico italiano. Durante la diretta, i due hanno fatto una confessione al pubblico a casa, che ha spiazzato un po’ tutti quanti: hanno confessato di aver avvistato insieme degli UFO.

Massimo Boldi e Barbara D’Urso sono amici di vecchia data e durante la diretta di Live – Non è la D’Urso di domenica 5 aprile, i due hanno deciso di ricordare insieme i tempi passati. Ad un certo punto, però, l’attore romano fa un’affermazione che spiazza non solo il pubblico a casa, ma la stessa presentatrice è rimasta scioccata dal fatto che l’abbia detto.

Così dice l’attore comico: “Barbara, ti ricordi che noi siamo stati testimoni di un UFO. Parlo di quando abbiamo avvistato un UFO. Anzi, erano due UFO, ma è vero. Te lo ricordi vero?”. La presentatrice è rimasta davvero senza parole e si è, ovviamente, preoccupata dell’opinione pubblica che, come previsto, si è scatenata.

Non dà molto spago all’uomo, ma così dice: “Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi. Massimo ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando? Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara d’Urso ha avvistato gli alieni’. Facciamo che è uno scherzo, stiamo scherzando”.

Insomma, pare che la presentatrice e il suo amico e collega Massimo Boldi abbiano avuto un’esperienza davvero particolari in tempi ormai passati. Massimo Boldi, però, sembra molto più sciolto e tranquillo rispetto alla sua amica, forse anche perché non ha alle calcagna tutte le critiche che la presentatrice Campana ha.

In passato, però, sono stati diversi i vip che hanno raccontato di aver visto cose del genere. In particolare, si ricorda l’esperienza di Alessia Marcuzzi in compagnia di Anna Falchi, le quali hanno dichiarato di aver visto qualcosa in cielo: “Io ho visto gli ufo, è vero. Però non mi hanno rapita, magari, avrei scoperto cosa c’è oltre il nostro mondo”.