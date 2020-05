Live-Non è la D’Urso, Barbara D’Urso: sorprese per il compleanno, scoppia in lacrime Sono state tante le sorprese fatte a Barbara D'Urso per il suo compleanno, durante Live-Non è la D'Urso: la presentatrice è anche scoppiata in lacrime

Recentemente, Barbara D’Urso ha compiuto la bellezza di 63 anni, per nulla dimostrati. Così, durante il solito appuntamento domenicale della sua famosa trasmissione Live- Non è la D’Urso, la presentatrice ha ricevuto diverse sorprese in onore del suo compleanno. Difronte a queste non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la presentatrice ha passato il suo 63esimo compleanno in modo molto diverso rispetto ai precedenti. Infatti, la donna si trova distante dalla sua famiglia da ormai diversi mesi, dato che lei si trova a Milano ed il resto nella sua città di appartenenza, Napoli. Anche in questa occasione, come a Pasqua, non ha potuto abbracciare i suoi cari.

Tuttavia, nonostante questo problema, nello studio di Live- Non è la D’Urso, sono arrivati moltissimi video di auguri per la presentatrice, i quali hanno creato un’atmosfera decisamente intensa. La sorpresa più grande, però, organizzata dalla redazione è stato decisamente l’incontro con sui fratello Riccardo D’Urso. L’uomo, infatti, è nato dal secondo matrimonio del padre, dopo la morte tragica della madre della presentatrice.

Il fratello si trovava a debita distanza di sicurezza, ma era nello studio: a questo momento la presentatrice non ha retto ed è scoppiata in lacrime. L’incontro è stato un momento bellissimo, pieno di emozioni, considerato che la donna non vedeva da due messi e oltre nessuno della sua famiglia.

Dopo questo, continua la grande sorpresa. Viene proiettato un video nel quale è ritratta non solo Barbara D’Urso, ma anche la madre, tragicamente scomparsa. Inutile sottolineare come la presentatrice non sia riuscita minimamente a trattenere le lacrime e le emozioni. In questo filmato vengono ritratti i momenti salienti della vita della donna, fino ad arrivare all’avventura a Milano, che l’ha fatta diventare il personaggio che oggi è.

Infine, dopo questo momento toccante, sono stati moltissimi i vip che hanno voluto farle gli auguri, attraverso un videomessaggio. Sono tutti coloro che, negli anni, hanno preso parte ai salotti della presentatrice e che, in qualche modo, sono a lei affezionati. Una puntata davvero toccante e suggestiva, quella di domenica scorsa.