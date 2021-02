Live-Non è la D’Urso chiude i battenti. La conduttrice spiega il motivo

Barbara D’Urso è la regina indiscussa di Canale 5. Il suo Live-Non è la D’Urso è sempre stato campione d’ascolti e il pubblico è incredibilmente affezionato a Carmelita e alle storie che porta nelle case degli italiani. Purtroppo però, una triste notizia è arrivata per i fan più appassionati: il programma dell’amata conduttrice sta per chiudere i battenti.

Il talk show smetterà di essere trasmesso il 28 marzo. Barbara ha voluto dire la verità sui motivi di questa scelta. Lo ha fatto tramite un video su Instagram. Ci sono forti novità anche per quel che riguarda Domenica Live, che allunga il suo appuntamento per dare spazio alla politica.

Nasce un nuovo spazio nel programma che rende la scaletta più variegata: una sezione della trasmissione sarà interamente dedicata all’intrattenimento e alla cultura. Ma torniamo alla fine di Live-Non è la D’Urso.

Nel video che Carmelita Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice è ritratta mentre sorseggia da un calice di vino bianco, dicendo: “Brindiamo insieme ora è ufficiale, posso parlare, posso confermarvelo. Live-Non è la D’Urso va avanti ancora per 5 puntate, poi si ferma qualche puntata prima, per ricominciare la prossima stagione come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco”.

Per fortuna c’è anche qualche buona notizia e Barbara D’Urso non perde tempo a comunicarla: “Nel Frattempo per non lasciare soli la domenica continueremo con la politica, la cronaca e tutti gli ospiti facendo quello che facevamo due anni fa con le dirette. Pomeriggio 5 continua fino a giugno e poi dalla nuova stagione riprenderà anche Live. Questa è la verità. Pensavate che vi avrei lasciati soli?”. Insomma, un falso allarme per tutti i fans, che potranno ancora vedere la loro amata conduttrice. Nessun addio in corso solo un arrivederci.