Live- Non è la D’Urso, Clizia Incoravia affronta l’amante di Francesco Sarcina, il marito: “Sei una delle tante” Nello studio di Live- Non è la D'Urso, Clizia Incoravia affronta l'amante del marito, Francesco Sarcina, Grazia Sepe: "Sei una delle tante per lui"

Clizia Incoravia, all’interno dello studio di Live-Non è la D’Urso, ha finalmente uno scontro pubblico con l’amante del marito, Francesco Sarcina. Con animo tranquillo e senza agitarsi, Clizia Incoravia dice così alla donna: “A me dispiace per te”. Poi, ancora: “Sei una delle tante per lui”.

Si tratta di Grazia Sepe, l’ex amante del leader delle Vibrazioni. Precedentemente la donna era già stata ospite nello studio di Barbara D’Urso, dove ha raccontato la sua storia con il cantante. Clizia Incoravia, con molta serenità, ha deciso di affrontare lo scontro. Anzi, ha anche dimostrato di essere disposta a perdonarla:

“Lei è una delle tante persone perché dopo di lei sono venute fuori tante donne. Il problema è che quando ci sono personalità di questo tipo ti fanno sentire unica.”

Poi, continua: “Mi fa piacere confrontarmi con lei perché posso darle qualche consiglio, ho qualche anno in più di lei. Vengo in pace, mi fa molta tenerezza, tantissima tenerezza perché sento la sua sofferenza”.

Sicuramente meno pacata è stata la risposta di Grazia Sepe, la quale si è scagliata contro Clizia Incoravia:

““Per me Clizia è una calcolatrice perché io sono stata insieme a suo marito 4 anni, non sono stata l’amante, volevo chiarire questa cosa: lui mi ha sempre trattata come se fossi la sua donna!”

Questa risposta ha fatto infuriare la sua rivale, la quale ha alzato i toni:

“Vi siete sposati? Avete fatto un secondo matrimonio nel frattempo? Che significa? Ma che stai dicendo? Ascoltami ragazza, ti dico una cosa: io ti ho già perdonato e sai perché? Perché tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia, quando tua figlia viene da te e ti chiede il bacio dell’eterno amore con il padre, con le lacrime agli occhi. Io ti ho perdonato perché non sei una madre e spero che tu non avrai un compagno di questo tipo che ti fa ciò che è stato fatto a me!”

Grazia Sepe, però, non si arrende e rincara la dose accusando Clizia Incoravia di aver a sua volta tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio. Clizia Incoravia, dopo aver negato questa cosa dice:

“Ma di cosa stiamo parlando? È paradossale che una persona ignorante come te mi venga a dire questo! Ma tu stai scherzando? Ma fai veramente pena! Non ti permetti di giudicare, sei una grandissima maleducata! […] Il mio ex marito, quando ti ha vista nel locale, mi ha detto ‘chi è quell’ameba?’. Ma non mi interessa questo. Quello che voglio dirti è che tu sei una persona ferita e sei in questa sede perché nessuno ti ha mai considerata, perché lui aveva altri miliardi di amanti. Perché adesso non è con te questa persona?”