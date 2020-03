Live Non è la D’Urso, Fabio Testi fa una confessione in diretta: “Barbara lo diciamo che siamo stati insieme” Fabio Testi, ospite domenica sera a Live Non è la D'Urso, ha fatto una rivelazione in diretta, che riguarda lui e la conduttrice Barbara D'Urso

Nella puntata di Live Non è la D'Urso andata in onda domenica 29 marzo è arrivata a sorpresa una confessione totalmente inaspettata da parte di Fabio Testi. L'attore nel corso della diretta ha dichiarato e chiesto: "Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?" e prosegue: "Io sono stato a letto e ho le prove fotografiche, con Barbara D'Urso". La conduttrice colta di sorpresa dopo un munito di pausa confessa: "Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme è vero". La conduttrice e l'attore a nostra memoria non sono mai stati fidanzati ne hanno mai annunciato una relazione ufficiale. Ovviamente la notizia ha creato non poco scalpore. Ma ecco svelato l'arcano, nella prima edizione de "La Dottoressa Giò" i due hanno collaborato insieme sul set. Fabio Testi interpretava l'avvocato Armando Colucci, il marito della dottoressa Giò, cioè Barbara D'Urso. La conduttrice con un sorriso, spiega così come è andata la storia. La puntata è stata registrata nella prima stagione nel 1994, i due all'epoca molto giovani, giravano una scena d'amore insieme. Barbara D'Urso ha un certo punto, ha sentito uno strano rumore provenire dalle mutande dell'attore. Fabio Testi aveva sbadatamente messo la vibrazione al telefono. La conduttrice, decide vista l'ora tarda, di raccontare i particolari dell'accaduto in scena e dice: "Lui era sempre al telefono. Un uomo molto corteggiato, con una gran passione per le donne" e prosegue: "La dottoressa e suo marito nel letto. Parte la scena e io sento uno strano rumore provenire dalle mutande di Fabio Testi. Lo sapete perché? Aveva messo la vibrazione sul telefono e, per non lasciarlo sul comodino in scena, lo aveva nascosto nelle mutande". Sul set è scoppiata una risata generale che ha inevitabilmente interrotto la scena. La conduttrice e l'attore hanno ricordato quel momento con nostalgia e umorismo.