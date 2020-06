Live – Non è la D’Urso: Francesco Corona invia un videomessaggio Live - Non è la D'Urso, nel suo solito appuntamento domenicale, ha visto l'intervento di Fabrizio Corona attraverso un videomessaggio: ecco cosa ha detto l'uomo

Nell’ultimo appuntamento domenicale di Live – Non è la D’Urso, tra gli ospiti della serata c’era anche Fabrizio Corona. Negli ultimi periodi, l’uomo è stato sempre molto assente dalla televisione e dal mondo dello spettacolo. In questa sede, durante la diretta della trasmissione, il fotografo dei vip è intervenuto con un videomessaggio: si è aperto riguardo la sua situazione attuale.

Tutti sapranno, oramai, delle scorse vicende riguardanti questo personaggio molto famoso: si tratta di un personaggio che ha passato anche un periodo in carcere e che, adesso, si trova ai domiciliari. La sua situazione, però, non sembra essere molto migliorata. Infatti, da quanto dichiarato dal suo avvocato Ivano Chiesa, per alcuni comportamenti avuti in televisione a novembre, il ragazzo starebbe rischiando altri e 9 mesi di domiciliari.

Così, per sfogarsi e per raccontare a tutte le persone che seguono la trasmissione la sua storia, Fabrizio Corona ha condiviso questo videomessaggio nel quale ha riportato i suoi sentimenti in questo periodo così particolare: “Domani c’è un’udienza importantissima per la mia vita, l’ennesima, in Cassazione a porte chiuse. Si decide se devo rifarmi i 9 mesi di pena che ho già fatto. Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari”.

Insomma, si tratta di un periodo davvero molto pesante e particolare, per l’uomo. I sei anni in carcere, come ha lui stesso dichiarato, sono stati duri e sembravano essere infiniti. Per raccontare ancora meglio quello che è il ragazzo, è intervenuta anche la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Corona: “Sono più serena perché mio figlio è ai domiciliari e ora si sta curando. Ho cercato di essere molto presente nella sua vita. La sua patologia è una personalità borderline, è una persona con delle problematiche di personalità molto importanti. È migliorato molto, nei rapporti con la famiglia, con i fratelli e con il figlio”.

Insomma, all’interno dello studio di Barbara D’Urso, Fabrizio Corona e le persone che gli sono accanto hanno raccontato quello che è un periodo davvero molto difficile per l’uomo e che lo sta portando ad andare avanti, nonostante la grande difficoltà che sta vivendo. Affianco a lui, in questi giorni così duri, ci sono principalmente la sua ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos maria Corona, che lo aiutano costantemente. Questa è anche la testimonianza del fatto che la modella croata, nonostante la fine del matrimonio, ami ancora molto il fotografo.