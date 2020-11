Il GF Vip ha confermato ufficialmente i sospetti che aleggiavano sull’omosessualità di Gabriel Garko. Tutti hanno avuto qualcosa da dire o da svelare al riguardo. Da ultimo, finalmente, arriva la testimonianza di Gabriele Rossi, l’ex compagno dell’attore. Rossi ha preso parte a Live non è la D’Urso per raccontare il suo punto di vista sull’accaduto.

In primis, Gabriele ha spiegato di essere molto emozionato all’idea di poter finalmente parlare della vicenda: “Anche prima di adesso non ho mai fatto esibizione del mio privato. Sono sempre stato comodo nella discrezione e riservatezza.” È evidente la sensibilità e la timidezza dell’attore Gabriele Rossi, che in primis parla del coming out e di quanto sia un momento delicato anche nella vita dei vip: “Siamo persone anche noi, con una famiglia, e un tempo giusto che ognuno ha per sistemare questo aspetto della vita”.

Poi, Rossi parla del suo primo incontro con Gabriel Garko, avvenuto quando Rossi aveva appena 19 anni: “Fummo amanti, eravamo entrambi fidanzati, ma quell’amore che era scoppiato sul set è durato il tempo delle riprese di L’Onore e il rispetto 2. Gabriel ne aveva trentasei di anni, ma non mi spaventava la differenza d’età, piuttosto il fatto che le sue fiction portavano share stratosferici”.

Gabriele confessa che, a quella giovane età, era spaventato dalla grande popolarità che stava per travolgerlo. In più, spiega che: “Sapevo che non sarebbe stato facile continuare nella storia d’amore. “I due, infatti, dopo le riprese della fiction, hanno avuto modo di rincontrarsi ben 10 anni dopo: “Quando ci siamo rincontrati nel 2017 sono stato chiaro da subito, proviamo a stare finalmente insieme, non più d’amanti. All’inizio ha accettato, con qualche resistenza, poi ne ha compreso l’importanza”.

Gabriele spiega che il loro fidanzamento era stato comunicato ad una ristretta cerchia di amici, per poter vivere la relazione nel modo più sereno possibile. Una di queste amicizie era proprio Barbara D’Urso, che conosceva la verità ormai da molto tempo. È questo il motivo per cui Gabriele ha scelto di parlare dell’avvenuto proprio a Live Non è la D’Urso. L’attore continua il suo racconto, spiegando che nella coppia le liti erano all’ordine del giorno: “Toglierci la fede che portavamo al dito era davvero una delle cose più tranquille che potessimo fare”.

Eppure, il bilancio della relazione è stato più che positivo, tanto che l’attore conclude: “Ci siamo amati tanto però. Ci siamo lasciati e siamo rimasti ancora amici. Per tanti anni l’ho aspettato, dopo la prima volta che ci siamo lasciati”. E, da ultimo, la notizia inaspettata: “Adesso ho un altro ragazzo anche io, sono dieci mesi ormai”. Carmelita, però, ha un’ultima sorpresa per Rossi: un videomessaggio di Garko, che commuove ospite, presentatrice e pubblico.