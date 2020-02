Live – Non è la D’Urso: Luigi Maria Favoloso in studio e Nina Moric si sottopone alla macchina della verità Live - Non è la D'Urso: tanti colpi di scena ieri sera, Luigi Maria Favoloso si presenta in studio, Nina Moric si sottopone alla macchina della verità

Live – Non è la D’Urso: ieri sera, domenica 16 febbraio, in onda un’altra puntata dell’amatissimo programma di Barbara D’Urso. Molti ospiti e tanti colpi di scena nel corso della puntata, ma i protagonisti indiscussi di quanto accaduto ieri sera sono stati Nina Moric e il suo ex fidanzato Luigi Maria Favoloso

Il ragazzo, ieri sera, era presente nello studio e ha preso parte ad una brutta litigata con il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi. L’ex di Nina Moric infatti poco prima della diretta si è mostrato con una mascherina in volto, gesto non gradito dal giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso) in data: 16 Feb 2020 alle o re 2:21 PST

“Vada a fare il cialtrone come ha fatto prima con la mascherina, dicendo che non voleva prendersi il coronavirus. Lo ha fatto e c’erano dei testimoni e si è messo a ridere. Ci sono 1600 morti, lo sa che è una pandemia? Fa le battute sui morti. Voleva riferirsi a Corona e ha fatto una battuta…”.

Nel frattempo Nina Moric decide di sottoporsi alla macchina della verità, proprio sotto gli occhi dell’ex fidanzato. Durante il test la modella croata appare però confusa, quasi stordita, tanto che la conduttrice non può fare a meno di chiederle se sia tutto apposto: “non ti senti bene che parli così Nina?”

Prontamente l’ex fidanzata di Fabrizio Corona risponde: “No, mi sento molto bene, però vedendo tutta questa parodia mi fa star male perché io ho subito violenza e voglio chiudere il sipario di questo spettacolo, sono stanca Barbara, sono veramente stanca, andremo a chiarire questa cosa nelle sedi opportune“.

Ricordiamo infatti che Nina Moric ha accusato Luigi Favoloso di violenze domestiche, condividendo foto dei suoi lividi e di messaggi scambiati qualche settimana fa con il diretto interessato

Ad intervenire ora è proprio il giovane partenopeo che ancora una volta nega tutto e rivolge accuse pesanti alla donna:

“Lei è venuta in televisione ad aprire delle accuse nei miei confronti e adesso anche ha la pretesa di dire quando dobbiamo finire di parlare e poi la regola della macchina della verità è che uno non deve essere sotto l’effetto di alcol, droghe e psicofarmaci, non voglio insinuare niente però nessuno ha controllato“.

A replicare a tali accuse è stata Nina Moric questo pomeriggio su Instagram, la donna ha spiegato come stanno le cose tramite delle lunghe stories:

“Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto. Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto.

Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Però, come ho detto prima, la giustizia non la fa un programma. Anzi. La giustizia si affronta nelle sedi opportune, quindi. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina”.

“Se chiudevo gli occhi era solo per una ragione. Avevo l’auricolare sull’orecchio e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire […]”