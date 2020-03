Live- Non è la D’Urso, Valeria Marini confessa: “Non ho fatto il tampone del coronavirus” Nello studio di Live- Non è la D'Urso, Valeria Marini fa chiarezza sulla storia che la riguarda da diversi giorni: "Non ho fatto il tampone del coronavirus"

Nello studio di Live- Non è la D’Urso, Valeria Marini confessa e fa chiarezza sulla vicenda che la riguarda ormai da diversi giorni, ossia quella sul suo ipotetico tampone per il coronavirus. La show girl così dice: “Non ho fatto il tampone del coronavirus, mi sono sbagliata”.

Valeria Marini, da un po’ di giorni, è al centro delle polemiche, dato che non era stata molto chiara riguardo il suo tampone per il coronavirus. Infatti, non si era ben capito se lo avesse fatto o meno. Agli inquilini del Grande Fratello Vip, la show girl aveva dichiarato di averlo fatto prima di entrare in casa, ma la sua risposta non aveva mai convinto appieno. Le polemiche nascono dal fatto che molti si sono chiesti come ha fatto la vip ad aver fatto un test che per molti sta risultando impossibile fare, date le limitazioni. Infatti, solo chi mostra sintomi tipici della malattia può aver accesso al tampone.

Dopo giorni di polemiche, il fatto è stato finalmente risolto da Barbara D’Urso. Valeria Marini, infatti, in questa sede, ha dichiarato così:

“Io ho fatto un tampone faringeo perché soffro con la gola. Ho fatto tutte le analisi e poi mi hanno fatto un tampone. Non sono un medico e pensavo fosse il tampone del coronavirus. L’ho fatto perché avevo degli abbassamenti di voce”.

Qual è la verità della storia tra Valeria Marini e Marco Senise? #noneladurso pic.twitter.com/6gtlVdoQcu — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

Dopo questo attesissimo chiarimento, che smentirebbe le voci secondo le quali Valeria Marini avesse mentito riguardo il suo tampone, ma che giustificherebbe la donna, si passa a parlare della rivalità della donna con un’altra concorrente del Grande Fratello Vip: Antonella Elia. Questa loro rivalità ha portato avanti la trasmissione per tutto il periodo della permanenza di Valeria Marini all’interno della casa.

A tal proposito, c’erano alcuni che sostenevano che tra le due ci fosse una rivalità già precedente, che avrebbe come oggetto Marco Senise, un uomo che le due si sarebbero contese. Così risponde Valeria Marini a riguardo:

“Ma chi lo conosce. Ma veramente? Non so chi sia. L’avrò incontrato, forse, una volta. Come incontro tante altre persone. Non ha detto la verità, è un’invenzione totale”.