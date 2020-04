Live-Non è la D’Urso, Valeria Marini parla del nuovo fidanzato e Barbara D’Urso si altera Nel collegamento durante Live-Non è la D'Urso, vediamo Valeria Marini presentare il suo nuovo fidanzato, ma ad un certo punto Barbara D'Urso la blocca, un po' alterata

Valeria Marini e il suo nuovo fidanzato sono stati ospiti, in collegamento da casa, in una puntata di Live – Non è la D’Urso. Qui, la showgirl ha presentato ufficialmente la sua nuova fiamma, ma è riuscita anche a fare altro. Infatti, ad un certo punto, Barbara D’Urso si è un po’ alterata ed è stata costretta a bloccare la donna mentre parlava.

Valeria Marini ha deciso di presentare al pubblico Gianluigi Martino, il suo nuovo fidanzato 36enne che è riuscito, in poco tempo, a riportarle il sorriso. Infatti, dopo la sua ultima separazione, avvenuta a Temptation Island, con Patrick Baldassarri, la donna sembrava non trovare più pace, fino a questo momento.

Nello studio di Live – Non è la D’Urso, insieme a lei c’era anche il diretto interessato, in collegamento. Così confessa la showgirl: “La storia è nata naturalmente. Ci siamo incontrati lavorando. Io ero un po’ disillusa e avevo chiuso le porte del mio cuore poi dopo averlo incontrato da cosa nasce cosa…”.

Poi, è il turno del cavaliere, che afferma: “Io e lei abbiamo tantissimi amici in comune, ma non ci eravamo mai incontrati quindi forse è il destino a cui io credo molto. Devo dire che avevo un po’ di timore. E appena arrivato a quella cena e l’ho vista ho avuto un colpo di fulmine. Non è stato facile conquistarla, ho insistito tanto dandole tante attenzioni. Io sono uno che crede molto nell’amore!”.

La loro storia è stata tenuta al segreto dai due per molto tempo, solo ora Valeria Marini ha deciso di uscire allo scoperto. Inoltre, pare che l’uomo abbia ricevuto la benedizione anche di Gianna Orrù, la madre della showgirl, con la quale in passato la donna aveva avuto un bel distacco: “Lei ha conosciuto il mio fidanzato anche se da lontano. Ora mi sono riavvicinata a lei. Non era un problema tra noi due, lei si era un po’ chiusa per un suo problema che fortunatamente si è un po’ risolto”.

Dopo di questo, Barbara D’Urso ha annunciato che ci sarebbe stato un dibattito nei giorni successivi tra Valeria Marini e Antonella Elia. La donna, però, sembra non aver molto apprezzato la cosa, tant’è che chiede alla presentatrice di andare avanti. A Barbara D’Urso, però, non è piaciuta questo gesto, ed ha affermato: “Valeria io comprendo assolutamente e non c’è nessun problema, ma vorrei chiarire, che uno dei nostri autori ti aveva raccontato cosa sarebbe successo. Non voglio che il pubblico pensi che ti abbiamo teso una trappola”.