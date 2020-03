Live- Non è la D’Urso: Victoria Pennington, ex di Pasquale Laricchia, racconta della violenza domestica Live- Non è la D'Urso: Victoria Pennington, ex fidanzata di Pasquale Laricchia, racconta quella che è la sua verità riguardo la loro relazione

Victoria Pennington, ex fidanzata di Pasquale Laricchia, dopo anni di silenzio decide di raccontare la sua verità riguardo la loro precedente relazione. Sotto le telecamere di Live- Non è la D’Urso la donna racconta degli eventi di violenza domestica che, secondo le sue testimonianze, ha subito dall’ex compagno.

L’ex modella, racconta alcuni degli avvenimenti risalenti alla sua vecchia relazione, durante il periodo del Grande Fratello 3, secondo i quali lei sarebbe stata picchiata e maltrattata da Pasquale Laricchia. Dice che questi gesti l’hanno portata a lasciarlo, dato che la situazione era insostenibile.

Dopo questi fatti, la donna si trasferisce in Albama, negli USA, e lì si sposa diventando madre di due figlie e, per molto tempo, non vede Pasquale Laricchia. Così, la donna racconta, dopo molti anni, nello studio di Barbara D’Urso:

“La mia storia con Pasquale è cominciata quando io avevo solo 17 anni. Lui ne aveva 28. Già all’inizio ha cominciato a essere un po’ violento, un mese dopo averlo conosciuto. La prima volta che mi ha schiaffeggiato ha rotto la mia anima. Dopo il Grande Fratello è impazzito.”

E dopo continua:

“A quei tempi mi rendevo conto dal modo in cui si svegliava la mattina se sarebbe stato un giorno difficile. L’ultima volta che è successo ho deciso di difendermi ma non è andata bene perché lui è molto più forte di me. Quella volta mi diede tantissimi pugni in testa, mai sul corpo perché lavoravamo in televisione. Ho smesso di respirare. Quando mi sono svegliata, mi sono chiusa nel bagno e ho chiamato la mia famiglia. Per la prima volta ho raccontato loro che cosa mi stava accadendo. Ho scelto la vita invece che restare con lui, essere famosa e avere tanti soldi.”

Le accuse che Victoria Pennington rivolge all’ex fidanzato sono veramente forti e dure, ma non tarda la risposta dell’uomo. Infatti, quest’ultimo viene a sua volta invitato all’interno degli studio di Live- Non è la D’Urso per presentare sua figlia Stefania al pubblico. E così risponde alle accuse:

“Complimenti, è una brava attrice. Lei dice in un articolo di non avere potuto sporgere denuncia perché era andata in polizia e non aveva i documenti. Questo è il permesso di soggiorno del Ministero dell’Interno, i documenti li aveva. Il vero problema è legato al denaro. Noi avevamo messo su insieme una società di servizi e la mia ex ha un debito con me e con la società che va dai 60 ai 100 mila euro.”