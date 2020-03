Lodovica Comello è diventata mamma nel pieno della quarantena: “ciao Teo” Lodovica Comello, attrice e conduttrice televisiva, ha dato alla luce il suo primo figlio nel bel mezzo della quarantena per il coronavirus: "ciao Teo"

Lodovica Comello, attrice, presentatrice e speaker radiofonico italiana, ha dato alla luce, lunedì 16 marzo, il suo bambino. Un parto un po’ particolare dato che la ragazza ha partorito proprio nel bel mezzo della quarantena per il coronavirus. Così, in un post su Instagram, dà il benvenuto al suo bambino: “Ciao Teo“.

Lodovica Comello, conosciuta da molti come la presentatrice del talent-show Italia’s Got Talent, nel novembre del 2019 ha annunciato a tutti i suoi fan di essere in dolce attesa. Il papà è Tomas Goldschmidt, con il quale la ragazza è convolata a nozze il primo aprile 2015, dopo esserci conosciuti sul set della serie argentina Violetta, nella quale lei era attrice e il ragazzo produttore.

La ragazza, come è noto, è andata in maternità prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Già da gennaio, si sapeva che non avrebbe condotto la finale del Talent Show, al quale stava attualmente lavorando, e ha lasciato la direzione e la presentazione del programma ad Enrico Papi. In un video pubblicato sui social, la ragazza fa intendere come per lei la situazione sia a dir poco surreale. Infatti, così dice:

“È un momento assurdo per dare alla luce un bambino. A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti”.

La ragazza, nei mesi precedenti al parto, aveva avviato una rubrica sui social nella quale raccontava com’era la sua vita in questi ultimi tempi. Il format si è chiamato L’Asciugona e qui lei ha condiviso video settimanali e podcast, nei quali faceva vedere a tutti com’è la vita di una mamma in quarantena che deve dare alla luce il proprio bimbo. Ha anche raccontato di aver dovuto anticipare la data del parto, proprio per poter vivere la cosa nel miglior modo possibile.

Non rimane altro che fare un grande in bocca al lupo alla prima delle vip in dolce attesa a partorire durante la quarantena!