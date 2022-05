Il mondo del cinema per adulti è in lutto. Logan Long è morto all’età di 34 anni. Il giovane attore si è spento in ospedale. L’interprete di molti film per adulti si trovava ricoverato in ospedale. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. È morto a soli 34 anni.

Logan Long è morto all’età di 34 anni. La conferma della sua scomparsa arriva da Fallon West, amico e collaboratore, attraverso una dichiarazione ufficiale che ha rilasciato all’agenzia di stampa del settore AVN: Adult Video News. Ecco cosa ha detto il collaboratore 32enne:

È morto in ospedale e i medici hanno fatto tutto il possibile. Era malato di polmonite e si trovava ricoverato in ospedale. E non ce l’ha fatta.

Logan Long era nato il 7 febbraio del 1988 a Toluca Lake, in California, negli Stati Uniti d’America. Dal 2016 lavorava nel mondo del cinema per adulti. Una breve carriera nella quale aveva però partecipato a moltissimi film a luci rosse, più di 1000.

Aveva anche ricevuto diversi riconoscimenti per le sue collaborazioni cinematografiche, tra cui un premio AVN come miglior attore non protagonista. Il premio era arrivato nel 2109 ed era stato consegnato per il suo ruolo nel film “La seduzione di Heidi” di Adam & Eve Pictures.

L’attore Logan Long è morto a soli 34 anni a causa di una polmonite

Si trovava ricoverato da tempo in ospedale per una polmonite e aveva solo 34 anni. L’amico e collega che ha dato la notizia della sua morte al mondo intero, lo ricorda con parole di grandissimo affetto.

Ho amato Logan con tutto il mio cuore, e io e la sua famiglia siamo in lutto… È devastante che Logan se ne sia andato.

Alle sue parole di cordoglio si uniscono quelle di tanti colleghi del mondo del cinema per adulti che lo hanno salutato per l’ultima volta con messaggi commoventi.