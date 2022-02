Ecco quanto guadagna Virginia Raffaele per ogni puntata di LOL 2- Chi Ride è Fuori

LOL 2 – Chi ride è fuori ha dato il via alla sua nuova edizione che vede protagonisti alcuni dei comici più irriverenti e simpatici del piccolo schermo. Le prime puntate già presenti sulla piattaforma Amazon Prime Video hanno raccolto consensi fin da subito.

All’interno del cast questa volta è presente anche l’amatissima Virginia Raffaele insieme a Corrado Guzzanti il famoso Mago Forest. Nonostante le ultime puntate vengano caricate il 3 marzo, i fan del programma e i telespettatori hanno già dimostrato un grandissimo apprezzamento per lo show.

L’attrice nelle prime puntate ha dato il meglio di sé vestendo i panni di Marina Abramovich e le sue famose ‘peffommance’. Il suo modo di fare e la sua grande bravura hanno conquistato il pubblico a casa strappando infinite risate e tantissimo divertimento.

Durante una delle sue grandi battute, Virginia ha sottolineato di non aver partecipato al programma in modo ‘gratuito’. Proprio per questo motivo, tantissime persone si sono chieste a quanto ammonti il cachet della comica che, sembra aggirarsi intorno a delle cifre da capogiro.

LOL 2: ecco i guadagni di Virginia Raffaele

A lanciare l’indiscrezione in merito ai guadagni di Virginia Raffaele e Il Messaggero. Quest’ultimo infatti, ha rivelato seppur senza nessuna ufficialità e conferma, la somma che la comica percepirebbe dal programma.

Stando alle affermazioni del portale, la grande comica e attrice guadagnerebbe all’incirca 10 mila euro a puntata. Una somma inaspettata che ha lasciato molto sorpresi i telespettatori e gli utenti che seguono il programma con grande gioia.

LOL 2 condotto da Fedez e da Frank Matano ha conquistato i social nel giro di ore dalla sua nuova uscita. Il programma reperibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video vede protagonisti dei grandissimi comici, influencer e volti della tv che nel corso della loro carriera hanno fatto ridere e sorridere milioni di persone.