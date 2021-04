Prime Video, stavolta, ha davvero centrato nel segno. La piattaforma di streaming, appena il mese scorso, ha presentato un programma che ha mandato in visibilio migliaia di spettatori. LOL-Chi ride è Fuori, è stata una serie che ha fatto guadagnare al sito ascolti da record. In effetti, sono in tantissimi quelli che hanno visto questo esilarante show all’insegna della risata e pare che gli apprezzamenti siano come piovuti. In effetti si tratta di un format del tutto innovativo e mai visto nel nostro paese.

Lo show ha avuto la suo origine in Germania, dove ha riscosso un incredibile successo, quindi gli ideatori hanno ben pensato di proporne una versione italiana, contattando i nostri comici più divertenti. Questa è stata un’ottima idea: l’enorme successo riscosso dalla prima stagione ha portato gli ideatori del format ad allestirne già una seconda. Questo nuovo appuntamento con il game show più divertente che si sia mai visto, pare sarà pronto già quest’anno.

Si tratta ancora di una indiscrezione, venuta fuori nei giorni scorsi grazie alle soffiate di Giuseppe Candela tramite Dagospia. Ecco cosa è stato rivelato: “LOL – Chi ride è Fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi.

Lol Chi ride è Fuori: le nuove registrazioni

Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno”. Insomma, Mara e Fedez intendono guidarci in una serie di nuovi, esilaranti appuntamenti con i grandi comici italiani in gara tra loro.

Alcune notizie sono state svelate anche da “Il Messaggero”, che ha riportato i nomi dei possibili futuri concorrenti di LOL Chi ride è Fuori. I comici che potremmo vedere on demand probabilmente già dal prossimo autunno potrebbero essere Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.