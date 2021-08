Inconfondibile e graffiante, la voce di Loredana Bertè non passa inosservata. L’amata cantante ha scalato il successo con le sue doti canore, regalando al panorama musicale italiano dei brani intramontabili. Insomma, Loredana è senza ombra di dubbio uno dei pilastri portanti della musica leggera, grazie anche ai suoi testi conditi di poesia. Certo però questo successo non è stato un regalo del fato.

La Bertè ha sempre lottato con le unghie e con i denti per i suoi sogni, tant’è vero che ha iniziato la sua gavetta in età giovanissima. Di certo, seguire le orme di sua sorella Mia Martini, scomparsa tragicamente, le è stato di grande aiuto. Ma a fare la sua fortuna è stato il suo talento, nonché il carattere ribelle che ha sempre contraddistinto Loredana.

Sicuramente, ha giocato un ruolo fondamentale anche il suo look eccentrico, che è probabilmente un’eredità da attribuirsi all’amicizia di lunga data con Renato Zero. Nonostante questa lunga lista di successi e trionfi che la Bertè può vantare, però, c’è ancora qualcuno capace di metterla in discussione. Si tratta di uno dei soliti leoni da tastiera, sempre pronti a sparare a zero sui successi altrui.

Stavolta, però, l’hater ha trovato pane per i suoi denti: con il suo carattere fumantino, era prevedibile che Loredana Bertè non lasciasse passare sotto silenzio un simile affronto. Ma cosa è successo nello specifico? A quanto pare, un utente su Instagram l’avrebbe accusata con queste parole: “Loredana canta sempre in playback”. La risposta della cantante è arrivata tramite video, mentre è in viaggio per raggiungere la nuova tappa del suo tour estivo.

Queste le parole della Bertè: “In playback ci canterai te! Se sono sul palco due ore sono due ore, potrei starcene anche tre”. Poi, la donna aggiunge una stoccata ad alcuni suoi colleghi: “Però non è playback e non è neanche autotunes come usano quelli che non sanno cantare. Noi cantiamo dal vivo, non so se sia un insulto o un complimento, perché vuol dire che siamo proprio brave”.