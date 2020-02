Loredana Guida, amica della Iena Silvio Schembri, perde la vita per malaria Loredana Guida, giornalista e amica della Iena Silvio Schembri, perde la vita per malaria di ritorno da un viaggio in Nigeria; l'addio commosso dei colleghi

Loredana Guida, amica della Iena Silvio Schembri, ha perso la vita per malaria. La giornalista era appena tornata da un viaggio in Nigeria e si era sentita male. All’ospedale aveva detto di essere stata in viaggio all’estero e di sospettare il contagio con la malaria. Sconcerto e dolore nel mondo del giornalismo: Loredana Guida, giornalista, ha perso la vita dopo aver contratto la malaria terzana maligna. Era tornata qualche settimana fa da un viaggio in Nigeria, a Lagos. Si era sentita male e si era presentata al Pronto Soccorso ad Agrigento. Qui Loredana Guida ha atteso per ore per essere visitata e, stanca e debilitata, aveva deciso di firmare le dimissione ed andare a casa. Purtroppo, le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stata ricoverata. Ma la sua salute era ormai irrimediabilmente compromesso e la squadra di medici aiutata da un team di specialisti di Palermo e Roma non è riuscita a salvarla. Una tragedia terribile che ha colpito anche la redazione di Le Iene che conoscevano Loredana Guida. Particolarmente colpita la Iena Silvio Schembri, nato come lei ad Agrigento, che la conosceva molto bene. Anche la redazione di Le Iene ha voluto salutarla e le ha dedicato un commovente post sui social: “Ci ha lasciati una persona meravigliosa, una bravissima giornalista a cui ho voluto bene. Nel 2020 non è accettabile morire così” ci ha detto il nostro SilvioSchembri, che era amico di Loredana. La sua morte lascia tutti sgomenti e una domanda senza risposta: com’è possibile morire di malaria dopo aver aspettato inutilmente 9 ore in un pronto soccorso italiano?” Visualizza questo post su Instagram “Ci ha lasciati una persona meravigliosa, una bravissima giornalista a cui ho voluto bene. Nel 2020 non è accettabile morire così” ci ha detto il nostro @silvioschembri, che era amico di Loredana. La sua morte lascia tutti sgomenti e una domanda senza risposta: com’è possibile morire di malaria dopo aver aspettato inutilmente 9 ore in un pronto soccorso italiano? 👉 vai sul nostro sito per maggiori informazioni #malaria #leiene Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) in data: 29 Gen 2020 alle ore 6:49 PST R.I.P. Loredana, un abbraccio alla famiglia.