Loredana Lecciso contro Romina Power: “Ora si passa agli avvocati”

Per risolvere le querele da parte di Romina Powerm Loredana Lecciso ha chiesto l'aiuto degli avvocati

Nel corso delle ultime ore Loredana Lecciso è finita di nuovo al centro delle news. Questa volta a rendere la donna protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse sulla sua situazione turbolenta con Romina Power. Nel dettaglio, la donna avrebbe deciso di chiedere l’aiuto degli avvocati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone sanno che tra Loredana Lecciso e Romina Power non corre buon sangue. Se già nei giorni scorsi si era creata una situazione agitata tra le due, adesso sembra che le cose stiano peggiorando semrpe di più. Una vicenda che non sembra avere cia d’uscita e in cui è coinvolto anche Al Bano il quale si trova tra i due fuochi.

Stando a quanto ha riferito il settimanale “Nuovo“, la donna avrebbe ricorso alle vie legali per risolvere le querele da parte della celebre cantante americana. A rivelarlo al noto giornale è stata una persona molto vicina alla compagna di Al Bano. In ogni modo, quest’ultimo avrebbe preso ormai posizione e sarebbe pronto a difendersi con una delle due donne.

Al Bano rivole un appello a Putin

Nel frattempo, oltre che della faccenda che vede protagoniste Loredana Lecciso e Romina Power, sul web si è anche parlato dell’appello con cui Al Bano si è rivolto a Putin.

Il noto cantante ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione in merito alla guerra tra Russia e Ucraina. Queste sono state le sue parole: