Loredana Lecciso è uno dei personaggi che più attrae il mondo del gossip ormai da diverso tempo. La sua carriera come showgirl e, successivamente, il matrimonio con Al Bano Carrisi, l’hanno portata ad essere un personaggio di grande interesse per gli appassionati di cronaca rosa. Di recente, la Lecciso è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni che hanno lasciato i fans di stucco.

Prima, a destate curiosità, sono state le rivelazioni sulla vita intima della showgirl insieme ad Al Bano. A stretto giro di posta, sono arrivate anche delle confessioni sul contorto rapporto con Romina Power. La situazione, infatti, è diventata molto più tesa da quando la cantante è tornata a far parte della vita del leone di Cellino San Marco.

È proprio per questo che le testate di gossip hanno riacceso i riflettori su Loredana. In molti avevano gridato alla crisi tra la Lecciso e Al Bano, ma a quanto pare, non potrebbe esserci opinione più sbagliata. I due sono felici insieme e se ancora non si parla di matrimonio, è solo perché per entrambi non sembra una grave impellenza. A lasciare un po’ perplessi gli ammiratori della Lecciso, però, è anche il fronte lavorativo.

La showgirl è sempre molto attiva sui social, ed è la prima a commentare ogni scatto dei suoi splendidi figli. Di contro, è diverso tempo che il volto della donna è sparito dal piccolo schermo. Come mai Loredana ha deciso di allontanarsi dalla tv? La Lecciso ha spiegato che secondo lei la televisione è molto cambiata nel tempo.

Il ruolo della donna non è più quello di un tempo e si può ben dire che l’epoca delle Veline ormai è un ricordo. È un forte segnale di questo cambiamento, ad esempio, il fatto che Barbara D’Urso, amata conduttrice, inizi anche lei a perdere piede in tv. Insomma, probabilmente non ci sarebbe un ruolo adatto per Loredana Lecciso attualmente, quindi la showgirl dovrà ripiegare sul web.