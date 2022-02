La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati, questo almeno quello che emergeva sui social oggi pomeriggio.

La ballerina ha registrato una storia con tono piuttosto serio, dopo un pomeriggio al parco con la figlia, spiegando:

Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro.

I due hanno avuto da poco una bambina e sono convolati a nozze questa estate. Insomma dalle parole di Lorella Boccia sembrava anche che i due si fossero lasciati in un malo modo.

Ma poi, dopo qualche ora il vero e proprio colpo di scena. Lorella Boccia è riapparsa sui social ed ha spiegato a tutti i suoi fan che si è trattato di uno scherzo.

Ovviamente è impossibile fregarvi, avete capito che è uno scherzo ovviamente. Invece chi non l’ha capito mi ha mandato dei messaggi bellissimi e veramente pieni di affetto. Però no, è tutto apposto, Nick era fuori per lavoro è stato a Sanremo per tre settimane. Questa sera sta tornando da noi e non vediamo l’ora.

Molte persone hanno mandato affetto alla ragazza, ma tante altre si sono arrabbiate ritenendo lo scherzo davvero di pessimo gusto. Sembra infatti che in molti non abbiano apprezzato il fatto che la conduttrice abbia toccato un tema cosi delicato per prendere in giro i fan.

Niccolò Presta era impegnato lavorativamente e ora che è finita la sua partecipazione a Sanremo può tornare a casa da moglie e bimba.