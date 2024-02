Lorella Cuccarini sta per salire sul palco dell'Ariston: ecco cosa ha detto su Maria De Filippi e Heather Parisi

Lorella Cuccarini è pronta per vivere l’esperienza di Sanremo, in quanto sarà una delle co-conduttrici del nuovo Festival della musica italiana. In una recente intervista la donna ha parlato del suo legame con Maria De Filippi e ha anche chiarito la sua reazione laddove dovesse collaborare con Heather Parisi.

Lorella Cuccarini

Scopriamo insieme quali sono state le parole della donna e come intende avvicinarsi a questa esperienza.

Lorella Cuccarini: “Prima di andare a Sanremo ho chiesto a Maria De Filippi”

Lorella Cuccarini è stata contattata da Amadeus in quanto il presentatore Rai ha deciso di includerla nella nuova e travolgente edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di un’emozione che non tutti possono provare e Lorella si è detta estasiata da tale possibilità.

Maria De Filippi e Lorella Cuccarini

Giuro, è stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare. Continuo a non crederci. Mi sento molto amata dalle persone, io vivo tutti i giorni nel contatto con le persone.

La Cuccarini ha poi parlato del grande legame che da sempre la unisce a Maria De Filippi. Ha infatti detto ad Amadeus che prima di accettare la proposta di Sanremo doveva chiedere a Maria. Ovviamente la Queen di Canale 5 le ha dato la sua benedizione ed è stata fin da subito molto felice per lei. Ricordiamo che entrambe sono attualmente impegnate nel programma tv Amici, motivo per cui Lorella potrebbe doversi prendere una pausa dallo stesso per qualche giorno.

Lorella Cuccarini e la presunta rivalità con Heather Parisi

Credits: Sanremo Rai

Lorella Cuccarini ha poi deciso di affrontare un discorso molto vecchio, in quanto da diversi anni sulla bocca delle persone. Da sempre si dice che esista una grandissima rivalità tra la cantante de “La Notte Vola” e la famosissima ballerina Heather Parisi.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini

La bellissima Lorella ha fatto sapere che lei non avrebbe problemi a condurre il Festival in compagnia della sua “rivale“. Avrebbe infatti accettato questa opportunità a prescindere dalle altre presenze sul palco.

La stessa cosa non sembra pensare Heather, la quale aveva dichiarato come, in ogni circostanza, sarebbe pronta a mangiarsi viva la Cuccarini. Non sappiamo ancora se le due donne avranno la possibilità di collaborare, ma nella vita mai dire mai.