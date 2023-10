Lorella Cuccarini commenta il coming out della figlia Chiara: le sue inaspettate parole

Lorella Cuccarini protegge sua figlia Chiara dopo il coming out degli ultimi giorni; le sue dolci parole a Verissimo

Nella giornata di ieri, è andato in onda un altro appuntamento con il programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, a cui ha preso parte Lorella Cuccarini. Quest’ultima infatti, ha rilasciato una lunga intervista che ha toccato tratti della sua vita privati ed importanti.

La professoressa di Amici questa volta ha parlato inaspettatamente del tanto discusso coming out della figlia Chiara. Nelle scorse settimane, la giovane ragazza ha voluto svelare un importante dettaglio della sua vita privata che ha creato non poco scalpore.

Dopo le sue parole infatti, sono arrivate quelle della mamma Lorella che ha spiegato a Silvia Toffanin e al pubblico a casa il suo punto di vista. Ecco le sue affermazioni.

Lorella Cuccarini racconta il coming out della figlia Chiara: Le sue inaspettate parole

Tra gli argomenti trattati, non poteva mancare quello riguardante alcune dichiarazioni fatte da sua figlia Chiara. Difatti, la giovane ragazza ha parlato di un amore privo di alcuna etichetta. Lorella, ha quindi commentato: “Devo dire che mi ha molto colpito il fatto che ci sia stato così tanto clamore”.

“Lei ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera e di potersi innamorare sia di una ragazza che di un ragazzo. E io ho anche apprezzato questa sincerità. I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere ciò che vogliono”.

“Come ogni genitore ci si augura che i figli siano semplicemente felici. Il modo, le condizioni o scelte sono soltanto loro”. Inoltre, ha spiegato cosa secondo lei, abbia portato a così tanto clamore: “C’è bisogno di avere una notizia ogni giorno e ogni ora; quindi, si prende a pretesto qualsiasi cosa. Lascia il tempo che trova, dato che le notizie cambiano di giornata in giornata”.

Successivamente, ha poi voluto raccontare come lei assieme al marito, abbiano sempre fatto di tutto per poter proteggere i loro figli dall’esposizione mediatica. “Non li abbiamo mai fatti fotografare e quelle che ci sono state scelte o fatte in determinate occasioni. Oggi si vedono di più e ognuno di loro ha i propri social”. Infine, si è voluta mostrare molto orgogliosa dei suoi figli, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin.