Presente come co-conduttrice nella quarta serata di Sanremo 2024, Lorella Cuccarini parla della malattia che l'ha colpita, un tumore alla tiroide, e di come si è ripresa

Sarà la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, accanto al collega Amadeus. Grande l’attesa per l’arrivo della più amata degli italiani sul palco dell’Ariston. La showgirl recentemente ha raccontato, però, di un momento non facile della sua vita. Lorella Cuccarini ha avuto una neoplasia alla tiroide, per la quale i medici hanno dovuto operarla. Ed è lei stessa a raccontare come si è ripresa.

Lorella Cuccarini

La showgirl, ballerina, attrice, cantante e conduttrice è la più amata dagli italiani, come recitava una vecchia pubblicità. Non è nuova al palco dell’Ariston, dal momento che già nel 1993 è stata co-conduttrice accanto a Pippo Baudo, che l’ha scoperta e lanciata nel mondo dello spettacolo nel 1986.

Grande protagonista della televisione italiana, oggi la vediamo come insegnante di canto nel talent show Amici di Maria De Filippi, dopo essere stata anche insegnante di danza. A 56 anni ha una forma che tutte le donne le invidiano.

Sposata dal 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, è anche mamma di quattro figli. Lei stessa ha voluto raccontare di recente una brutta battuta d’arresto che ha avuto nel 2002, dopo la diagnosi di una neoplasia alla tiroide.

L’instancabile professionista ha dovuto fermarsi e dedicarsi alla sua salute. I medici, infatti, le hanno dovuto asportare la tiroide e il tumore. E non è stato facile riprendersi dopo l’intervento. Ma lei racconta come ci è riuscita.

Lorella Cuccarini parla della neoplasia alla tiroide, diagnosticata nel 2002

Per potersi riprendere dall’intervento e dall’asportazione totale della tiroide, la showgirl ha puntato sull’alimentazione sana, che non esclude nulla, ma è bilanciata. Questo è il segreto anche della sua perfetta forma fisica.

Grazie al corretto regime alimentare ha potuto tenere sotto controllo il peso, che non è facile da tenere a bada dopo l’asportazione della tiroide. E poi si è rifugiata nella sua bellissima famiglia, che le è sempre stata accanto.