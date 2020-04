Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta? Rapporti difficile con Alberto Matano Lorella Cuccarini sarebbe pronta a lasciare La vita in diretta? Secondo alcune indiscrezioni i rapporti con Alberto Matano sarebbero difficili da sostenere

Secondo recenti indiscrezioni, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la conduzione de La vita in diretta: la spiegazione di tale gesto sembrerebbe da ricercare nei difficili rapporti con il co-condutore del programma Alberto Matano

Non c’è nulla di certo, le indiscrezioni sono state riportate da La Repubblica, ma qualcosa sicuramente bolle in pentola, queste sono le testuali parole che possiamo leggere sul giornale

“L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”

Il gossip ha fatto subito scalpore perché è apparso come un fulmine a ciel sereno, non molto tempo fa era stato proprio il Alberto Matano ad ammettere la stima per la collega, l’uomo ha spiegato di come tra i due ci fosse un’ottima sintonia ma a questo punto potrebbe rimanere solo lui nel programma di Rai 1

Ricordiamo anche che dopo le liti tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi l’uomo era sceso in campo per sostenere la collega e anche nel corso della conduzione del programma i due sembrano essere molto affiatati tanto che non mancano mai gli apprezzamenti reciproci.

“Posso dire che sono contento di aver intrapreso questa strada dopo tanti anni di telegiornale e che mi sento pronto per nuove sfide televisive. Ci siamo trovati bene fin dall’inizio: è una persona per bene erispettosa, una professionista a tutto tondo. Ci confrontiamo sempre e ci capiamo” queste le ultime dichiarazioni dell’uomo

Gli ascolti de La vita in diretta

Se in un primo momento il programma era partito con una grossa sfiducia, dopo il lockdown però c’è stata un’impennata degli ascolti tanto che si sono toccati picchi di 3 milioni di telespettatori scavallando addirittura il programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 leader indiscusso di ascolti nella fascia oraria in questione