La ballerina ha voluto omaggiare Maria De Filippi per aver creduto in lei ad Amici

L’edizione numero 20 di Amici si è conclusa sabato scorso culminata con il trionfo della ballerina Giulia Stabile. Come sempre è stata un’edizione ricca di emozioni da parte dei tanti protagonisti che ne hanno preso parte, compresi i maestri. Tra i tanti ringraziamenti che si sono susseguiti al termine del programma ci stati anche quelli di Lorella Cuccarini che ha scritto una lettera in cui ha voluto ringraziare di cuore Maria De Filippi per averle dato questa opportunità e aver creduto in lei in questo momento non facile.

Fonte: Mediaset

La showgirl e ballerina era alla sua prima esperienza come insegnante della scuola di Canale5. Un’opportunità arrivata dopo il burrascoso addio a La Vita in Diretta sulla Rai.

“Un anno fa, ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla” – ha scritto rivolgendosi a Maria De Filippi.

Fonte: Google

Poi nella lunga lettera ha voluto anche citare un aneddoto su Sandra Mondaini e che l’ha riguardata personalmente: “Una volta l’indimenticata Sandra Mondaini mi disse una frase che mi commosse: “Lorella se un giorno dovessi trovarti in difficoltà e ti servisse anche solo un taxi, tu chiamami che arrivo a prenderti io”. Ecco, oggi quelle parole sento di dirle a te. Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre”.

Fonte: Google

L’approdo di Lorella Cuccarini ad Amici di Maria De Filippi aveva destato non poche perplessità, soprattutto in relazione alla storia del programma che aveva dato spazio a un altro tipo di professionalità. Eppure è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico alla grande.