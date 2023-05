Lorella Cuccarini vive in una villa immersa nel verde: ecco tutti i dettagli

Lorella Cuccarini vive in una grande villa circondata dalla bellezza della natura

Senza alcuna ombra di dubbio, Lorella Cuccarini è uno dei personaggi famosi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. La donna vive a Roma insieme alla sua famiglia in una villa immersa nel verde. Scopriamo insieme tutti i dettagli della sua lussuosa casa!

Lorella Cuccarini è una celebre showgirl, ballerina, attrice e conduttrice televisiva. La donna è nata nella città di Roma dove tuttora vive insieme alla sua famiglia e ai suoi animali domestici. Ma come è arredata nel dettaglio la sua villa? Si tratta di un’abitazione immersa nel verde e circondata da un enorme giardino.

La casa della Cuccarini si sviluppa su tre livelli ed è circondata da alberi, siepi, cespugli, prati e fiori. Molto probabilmente si tratta di una modo per garantire la privacy di cui la conduttrice ha bisogno. Inoltre, c’è anche un enorme giardino che sembra quasi un parco dove lei ama rilassarsi e stare all’aria aperta.

L’interno dell’abitazione è caratterizzato da rivestimenti di legno dal pavimento al soffitto. Il colore verde che circonda la casa rilascia una luce naturale che penetra all’interno dell’abitazione. Per tanto, dal salotto si può ammirare una panoramica mozzafiato.

Lorella Cuccarini: i suoi animali domestici

Lorella Cuccarini ha due animali domestici. Si tratta di un cane e un gatto. Per quanto riguarda quest’ultimo, si chiama Miura e può godere di un angolo felino che la conduttrice ha allestito appositamente per lei. Stiamo parlando di un ambiente caratterizzato dai giochi, una colonna tira graffi e un tappeto verde. Invece, il cane si chiama Percy. La showgirl si diverte a fare le passeggiate insieme al suo animale domestico nel grande parco che circonda la sua villa. Inoltre, ama anche fare sport e mantenersi in forma.