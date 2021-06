Lorella Cuccarini è un’apprezzata conduttrice che con la sua solarità e sorriso è riuscita a conquistare milioni di persone. Nell’ultimo periodo in Rai ha avuto dei problemi con il collega Alberto Matano che affiancava alla conduzione de La Vita in Diretta. Ma cos’è accaduto veramente con Matano? Ecco il retroscena e come sono andate a finire le cose.

I due dopo il litigio hanno preso strade diverse. Matano ha continuato a condurre La Vita in Diretta, mentre Lorella è passata a Mediaset dove ha preso parte all’ultima edizione di Amici nei panni dell’ insegnante di ballo. La disputa tra Lorella Cuccarini e il giornalista risale alla conclusione della passata stagione di La vita in diretta, al termine della quale la soubrette non fu riconfermata.

Lorella Cuccarini, il motivo del litigio con Alberto Matano

Prima di dire addio allo show la ballerina scrisse una lettera di fuoco in cui criticava con forza il comportamento di Matano, senza però nominarlo direttamente, definendolo un collega maschilista con un ego sfrenato. Colpito sul vivo Matano aveva risposto che lui si era limitato a fare il giornalista negando di essere un maschilista. Ma tra i motivi della rottura c’è soltanto questa lettera o anche altro?

Naturalmente la pubblicazione della lettera fece grande scalpore con tantissimi personaggi e colleghi che si schierarono chi da una parte e chi dall’altra.

La lettera inoltre non doveva essere diffusa sui media e comunque lei aveva detto già tutto ciò che doveva dire dritto in faccia al diretto interessato. E di nuovo aveva ribadito, senza nominare Matano, che questi si era finto suo amico per poi tessere le fila di un piano contro di lei. Insomma un litigio vero e proprio con i due che a distanza di tempo non hanno avuto modo di riavvicinarsi e chiarire. Lorella Cuccarini abbandonando la Rai si sta rilanciando alla grande. Prima ad Amici, ora è il lizza per condurre qualche programma in vista del nuovo palinsesto invernale di Canale 5. Staremo a vedere.