Lorenzo Amoruso, ancora una volta, ha preso le difese di Manila Nazzaro: la sua compagna di vita. La donna ha infatti avuto un battibecco con Katia Ricciarelli che anche questa volta ha avuto atteggiamenti sopra le righe.

Il tutto è nato dal fatto che l’ex Miss Italia ha votato Miriana Trevisan come candidata alla finale. La cantante lirica non ci è andata leggerae ha parlato con Davide Silvestri:

Io ho votato te per essere finalista, perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella? Quell’altra nemmeno per idea l’avrei votata. Ha la sua famiglia, le sue cose a cui pensare. Capisci?

Non solo, Katia Ricciarelli ne ha fatto anche una questione anagrafica: “Io ho fatto una scelta chiara votando te. Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia, dei figli e un lavoro? Ragiona e dimmi perché avrei dovuto votare lei.”

A queste parole ha reagito malissimo Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro ha difeso a spada tratta la donna per poi scrivere:

Tanti complimenti a Katia Ricciarelli. Sarà anche una signora solo come status, ma per il resto è una vergogna. Cara Katiuscia Ricciarelli ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli “aggettivi” che hai utilizzato verso persone nella casa ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre. Signori si nasce.