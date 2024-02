Lorenzo Amoruso ha una nuova fidanzata: chi è e cosa fa? Ecco cosa sappiamo su di lei

Lorenzo Amoruso ha voltato pagina dopo l'ultima delusione d'amore e ora avrebbe una nuova fidanzata. Scopriamo chi è, come si chiama, cosa fa e come si sono conosciuti

Archiviata la storia d’amore con Manila Nazzaro, che dovrebbe sposarsi con il nuovo compagno a maggio del 2024, Lorenzo Amoruso si fa vedere con una nuova fidanzata. L’ex calciatore, infatti, è uscito allo scoperto su Instagram, dove ha pubblicato le foto della nuova fiamma. Si chiama Afarin, è una bellissima donna e ha 20 anni in meno di lui.

Proprio nel giorno di San Valentino, l’opinionista sportivo ha deciso di annunciare di aver archiviato per sempre la storia d’amore con Manila Nazzaro. L’ex coppia aveva anche partecipato al reality Show Temptation Island, ma tutto è finito in modo burrascoso.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro, infatti, lo ha accusato di comportamenti gravi, che però lui smentisce categoricamente. Tra l’altro lei ha annunciato che sposerà il nuovo compagno a maggio del 2024. E il suo ex è uscito allo scoperto con la nuova fiamma, di 20 anni più giovane.

“Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Grazie“.

Questa la dedica che l’ex calciatore fa ad Afarin, la sua nuova bellissima compagna, molto più giovane di lui, pubblicando un paio di fotto che li ritraggono insieme sorridenti e innamorati. Ma chi è Afarin?

Lorenzo Amoruso, chi è la nuova fidanzata

Della nuova compagna dell’opinionista sportivo non si sa molto. Sappiamo che si chiama Afarin e che dovrebbe avere origini iraniane, oltre al fatto di aver 20 anni in meno rispetto al suo compagno.

La giovanissima compagna ha un account su Instagram seguito da poco più di mille followers. Le piace viaggiare e adora l’Italia, ma è molto legata alla sua terra d’origine, in particolare alla sua famiglia. Non si sa altro, nemmeno come la coppia si è conosciuta.