Lorenzo Remotti, gaffe al GF: “Ecco un nuovo vip che entrerà nella casa”

Tra i protagonisti più chiacchierati sui social della nuova edizione del Grande Fratello troviamo Lorenzo Remotti. Quest’ultimo si è reso protagonista di una clamorosa gaffe a distanza di qualche ore dal debutto della nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato sul piccolo schermo il giorno lunedì 11 settembre 2023. La prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto grande successo ed è già diventata oggetto di numerose chiacchiere in rete.

In ogni modo, nel corso delle ultime ore, a far discutere il web è stato in particolare Lorenzo Remotti il quale si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Nel dettaglio, il concorrente ha spoilerato il nome di un presunto nuovo personaggio famoso che entrerà nella casa più spiata d’Italia in occasione della seconda puntata.

Il tutto è avvenuto durante una conversazione con i suoi colleghi nel tugurio. Queste sono state le parole del calzolaio che hanno lasciato senza parole Vittorio il quale gli ha fatto un cenno per zittirlo:

Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali.

Inutile dire che tali dichiarazioni hanno catturato l’attenzione di numerosi telespettatori. Dunque, secondo le affermazioni di Lorenzo Remotti, Alvaro Vitali dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello in qualità di concorrente. Tuttavia, la realtà sembra essere un’altra. Pertanto Alvaro Vitali non sarà un nuovo gieffino della nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini in quanto lui stesso ha dichiarato che è impossibilitato a prendere parte al cast del reality show a causa di alcuni problemi respiratori.