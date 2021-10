In una lunga intervista a Corriere della Sera, Loretta Goggi ha parlato del suo passato e ha raccontato perché ha lasciato i social. Ma non solo, la donna che è passata dalla fiction Fino all’ultimo battito a giurata di Tale e Quale Show, ha parlato anche del suo rapporto con la chirurgia.

Loretta Goggi è infastidita dalla gente che sui social lasciava commenti velenosi, il continuo essere giudicati per gli artisti non è affatto semplice e spiega:

Noi artisti siamo abituati a essere amati o criticati. Non mi hanno fatto male le offese, ma i sentimenti di quelle persone: l’invidia, la frustrazione.

L’artista ha anche spiegato di accettare il rapporto con il tempo, la donna non ha mai ricorso alla chirurgia estetica e accetta i segni del tempo.

Io non mi sono mai rifatta niente. Altrimenti, non sarei così. Non aver impostato la carriera sulla fisicità mi ha aiutato ad affrontare il tempo che passa. Agli esordi con Alighiero Noschese, facevo già la vecchia col viso bitorzoluto. Ora, da tre anni mi tengo i capelli bianchi. Prima mi tingevo di scuro, ora faccio bianchi quelli scuri. È il massimo, no?

Stefano Coletta le aver anche proposto uno show, ma l’artista ha deciso di rifiutare e spiega perché:

“La prima volta, mi ha proposto due puntate celebrative e io non voglio fare la Loretta dei ricordi. La seconda, mi ha offerto Wonderbox, un format francese, ma molto simile alla Canzone segreta e ho detto no. Sarei felice di avere uno spazio mio, ma mi voglio proporre per come sono oggi: una donna matura, che s’informa, sa di ricerca scientifica, di politica, di donne afgane. Vorrei un programma come se uno mi scoprisse oggi”.

