Per la signora Lina mamma di Marco Cucolo, Lory Del Santo nella realtà non è come la stiamo vedendo sull'Isola.

Lory Del Santo sta partecipando all’Isola dei Famosi in coppia con il fidanzato Marco Cucolo. I due finiti al televoto sono stati eliminati e sono finiti a Playa Sgamada che accoglie le coppie che sono state battute al televoto.

Ma ad essere oggetto di critica è stato soprattutto il comportamento di Lory nei confronti del fidanzato. Sin dall’inizio la donna è sembrata avere una certa influenza sui comportamenti del giovane. Marco è apparso quasi succube, incapace di dire la sua senza la presenza della fidanzata di diversi anni più grande di lei.

Oltre a ciò in molti sull’Isola hanno criticato il comportamento di Lory ritenuto falso e da stratega. A lanciare benzina sul fuoco ci ha pensato anche la mamma di Marco che ha dichiarato: “Lory non è così nella realtà, sta giocando!” – dando così ragione ai sospetti.

La signora Lina intervistata poi dal settimanale Nuovo ha rincarato la dose dichiarando:

Fonte: web

“Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”.

Una delle sue acerrime rivali è stata Roberta Morise. L’ultima eliminata dall’Isola commentando l’incompatibilità con Lory ha detto: “La vedo un po’ dura, ma mai dire mai. Non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, è proprio una incompatibilità caratteriale quindi credo proprio di no”.

“Per Lory provo soltanto stima. Ma ci sta, non possiamo amare tutti” – le parole dalla Morise.

Vedremo se nelle prossime settimane Marco riuscirà a scucirsi dall’influenza di una compagna nota e famosa come Lory e riuscirà a mettersi in mostra completamente per quello che è. Di sicuro il giovane inesperto in certi meccanismi televisivi, sta rischiando di venire oscurato dalla presenza ingombrante di Lory Del Santo.