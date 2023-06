Lory Del Santo nel mirino dei suoi followers dopo aver postato una foto sui social. La showgirl è apparsa con i lineamenti diversi rispetto al solito e in tanti l’hanno criticata per aver ricorso alla chirurgia estetica.

Lory si trova a Los Angeles dove vive e qualche giorno fa ha pubblicato una foto con il suo volto in primo piano con a didascalia la seguente frase: “Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare”.

Fonte: web

Lory appare con il volto diverso dal solito. Gli zigomi rimpolpati, il naso più sottile e le labbra più voluminose. “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei” – ha scritto un utente. Per fortuna c’è anche chi l’ha difesa dagli attacchi ricevuti ed ha scritto: “Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi? Boh” – si legge.

Non è chiaro se Lory abbia fatto uso davvero della chirurgia estetica o se abbia usato soltanto un filtro di Instagram che l’ha fatta apparire diversa. In effetti confrontando la foto con alcune di qualche tempo fa, la differenza si nota. Lory appare con il volto molto più tirato a lucido, gli zigomi sono più gonfi così come gli occhi e i capelli di un biondo più chiaro. Un look sicuramente più giovanile per la 64enne in passato davvero icona di bellezza.

Alla fine non è un mistero che in passato si è sottoposta a qualche ritocchino. Tempo fa ha ammesso di aver ritoccato la bocca ma tanti anni fa, addirittura 18. Per i capelli lavora molto su una tecnica chiamata hair look che consente di rimpolpare i capelli donandogli un effetto extra volume.

Quanto al seno qui Lory ha sempre difeso la naturalezza del suo décolleté. “Io il seno lo aumento mangiando, che è la cosa più naturale. Più mangi e più ti aumenta il seno” – disse anni fa.