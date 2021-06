Love Island, in Gran Bretagna il nuovo reality show italiano ha portato non pochi problemi. Nella versione inglese, due concorrenti e la presentatrice sono morti suicidi. La storia ha del tragico e dell’incredibile, purtroppo per nessuno dei tre c’è stato scampo.

La prima a togliersi la vita è stata Sophie Gradon, una delle concorrenti di Love Island. La donna è morta suicida dopo un cocktail di alcool e cocaina e, dopo venti giorni, anche il suo compagno Aaron Armstrong sia tolto la vita.

Anche Mike Thalassitis, protagonista della quarta stagione, si è tolto la vita impiccandosi.

Il giallo ha sconvolto la Gran Bretagna, ancora da chiarire il gesto dei tre. Poco dopo però, l’anno successivo, anche Caroline Flack, la conduttrice delle prime cinque edizioni si è suicidata.

La donna si è impiccata e subito è stato chiesto l’eliminazione del suo show. Tuttavia, lo show è stato confermato anche quest’anno e i produttori hanno “drasticamente rivisto il protocollo sanitario”. Hanno così assunto uno psicologo Matthew Gould. Il dottore ha spiegato: