Grande successo per l’evento benefico Love Mi di Fedez, che raccoglie 130mila euro che saranno destinati a una causa benefica. Dopo la pubblicazione del resoconto della serata, il rapper ha dovuto anche rispondere alle critiche di chi accusa i Ferragnez di fare beneficenza con i soldi degli altri, non sapendo che in realtà donano sempre molto per le cause in cui credono.

Tramite i suoi canali social, il rapper padre di Leone e Vittoria ha reso noto il ricavato totale di Love Mi, il concerto benefico che si è svolto il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. Il giudice di X Factor ha annunciato che durante la diretta dell’evento di beneficenza hanno raccolto 130mila euro.

Tutti i soldi raccolti saranno devoluti a TOG, una onlus che si occupa della riabilitazione dei bambini che hanno ricevuto la diagnosi di una malattia neurologica complessa, come ad esempio la paralisi cerebrale infantile o una sindrome genetica con ritardo mentale.

Grazie al concerto #LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini.

Dopo la pubblicazione del suo tweet, qualcuno ha voluto polemizzare, dicendo che i Ferragnez sono proprio bravi a fare beneficenza con i soldi degli altri:

Comunque Fedez e la Ferragni sono top, fanno eventi di beneficenza e poi donano i soldi degli altri, pazzesco.

Love Mi di Fedez raccoglie 130mila euro, la risposta di Fedez alle accuse su Twitter

Ovviamente la risposta del rapper non ha tardato ad arrivare.