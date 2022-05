Fiocco rosa in famiglia per la terza volta. Luca Angeletti è di nuovo papà. L’attore romano, infatti, ha dato il benvenuto a Stella, la sua terzogenita, accolta subito con calore e affetto dalle prime due figlie avute, che sono al settimo cielo per la notizia. Ovviamente Luca Angeletti ha voluto condividere con i suoi fan sui social la gioia di questo momento.

Fonte foto da Instagram di Luca Angeletti

L’attore romano di 48 anni su Instagram ha annunciato di essere di nuovo diventato papà. Martedì 10 maggio è nata infatti Stella, la terza figlia per l’ex inviato de Le Iene. Tutta la famiglia è felicissima per questa nuova componente del nucleo famigliare che vanta già due bambine.

In un primo scatto in cui Luca Angeletti mostra mamma Ylenia con Stella in braccio e l’attore che le abbraccia in sala parto, l’ex inviato de Le Iene dà il benvenuto alla piccola:

Benvenuta Stella. Grazie della luce che porti con te. Auguri a te mamma Yle, forza della natura. Vi amo.

In altri scatti, l’attore di «Promessa d’amore» e «Una talpa al bioparco» pubblica le foto di Stella che dorme tra le sue braccia, mentre il suo cuore batte a mille, e anche foto insieme alle altre due figlie, che hanno accolto con un incredibile entusiasmo la nuova arrivata.

Incontri ravvicinati col terzo nato.

Scimmiottando il titolo di un film di Steven Spielberg, ecco lo scatto in cui le due sorelle maggiori danno per la prima volta il benvenuto alla sorellina appena nata.

Luca Angeletti papà per la terza volta: ancora un fiocco rosa a casa

Classe 1974, Luca Angeletti è un famoso attore italiano che tiene molto alla sua privacy. Sposato con Ylenia, ha due splendide bambine, alle quali oggi si aggiunge anche Stella.

Tanti auguri alla sua splendida famiglia!