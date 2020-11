Luca Argentero fa chiarezza sullo scontro social con Beppe Fiorello

Luca Argentero fa chiarezza sullo scontro social avvenuto con l’attore Beppe Fiorello. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un probabile litigio tra i due attori. La frecciatina di Fiorello sembrava rivolta proprio ad Argentero.

Il primo aveva postato sui suoi social la recensione sulla fiction Gli Orologi del Diavolo, sottolineando in rosso una frase che molti pensavano fosse riferita alla fiction di Argentero, Doc – Nelle Tue Mani.

Questa serie sta ottenendo molto successo e l’ex gieffino ne è protagonista. Sembrava una polemica chiusa dopo qualche ora ed invece, Luca Argentero ha parlato ancora dell’accaduto. Ma stavolta ha voluto lui in primis mettere un punto definitivo su questa vicenda.

L’attore ha spento qualsiasi polemica ed ha negato che esista un astio tra i due. Ha rilanciato un commento di TvZap ed ha scritto:

La “discussione” via social con Fiorello è solo sinonimo di grande passione per il proprio lavoro, nel mio caso come nel caso di Beppe c’è grande attaccamento a quello che facciamo. Beppe è una persona che stimo e che conosco, ci siamo sentiti e ci siamo fatti una risata per il clamore che si era creato, ma è accaduto solo per un eccesso di entusiasmo.

Insomma, tra i due attori molto amati non vi è alcun astio. Ora i fan sono curiosi di sapere se Beppe Fiorello ritornerà sulla Rai con la seconda stagione della sua ultima fiction e se Luca Argentero inizierà a girare il secondo ciclo di puntate della sua serie.

La serie “Doc” ha fatto il record di ascolti e gradimento, una vera soddisfazione per la Rai. Argentero a Rtl 102.5 ha parlato delle difficoltà vissute nell’interpretare il suo ruolo:

È’ stata un’enorme scommessa vinta a questo punto. Perché ormai il parametro di qualità, soprattutto delle serie medical, è quello internazionale. Il grande orgoglio sta nell’essere riusciti a portare su Rai1 un pubblico abituato a guardare serie internazionali. E non è un caso che Doc sia in onda in Portogallo, in Spagna. È stata venduta in mezza Europa e in America.