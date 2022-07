Luca Daffrè, svelato il significato del tattoo. L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata da qualche tempo, dopo più di tre mesi di fame, stenti e nostalgia di casa. Finalmente, dopo tutto questo tempo, gli ex naufraghi hanno potuto fare il loro ritorno in Italia, riabbracciare i loro cari e iniziare un nuovo percorso.

Purtroppo, però, non tutti i concorrenti hanno concluso la propria esperienza in Honduras come desideravano. Questo, però, senza dubbio non è il caso di Luca Daffrè, che è riuscito a classificarsi secondo nell’edizione di quest’anno subito dopo Nicolas Vaporidis.

Dopo essersi aggiudicato una meritatissima medaglia d’argento nonché la benevolenza del pubblico, oggi Luca si gode un po’ di riposo. Nel frattempo, però, la curiosità dei fans è alle stelle. Tutti sono ansiosi di sapere qualcosa di più sui concorrenti che si sono distinti durante il gioco.

Come sicuramente i più informati ricorderanno, Luca Daffrè ha già avuto altre esperienze televisive. Prime fra tutte quella come tentatore a Temptation Island 2018 e quella come corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti a UeD. Durante tutte queste comparse in TV la curiosità del pubblico è stata sempre la stessa.

Quali sono i significati dei tatuaggi che il ragazzo sfoggia con orgoglio sul suo fisico statuario? Ad attirare maggiormente l’attenzione è senza dubbio un particolare e molto esteso tatuaggio che il ragazzo ha proprio sul petto. Si tratta del disegno di uno splendido cervo, realizzato in maniera molto realistica.

In tantissimi si sono chiesti che significato potesse avere questo tattoo così particolare e praticamente inconfondibile. Luca, dal canto suo, non ha mai rivelato ai suoi fans che cosa significasse per lui il cervo. Ma molte testate di gossip hanno cercato di ricostruire il significato che questo animale possa portare con sé.

Sembra che il cervo rappresenti la nobiltà d’animo e il coraggio, ma contemporaneamente anche un anima solitaria. Sembra chiaro quindi, che Luca volesse riportare sulla sua pelle la sua capacità di saper camminare a testa alta anche da solo e senza l’aiuto di nessuno.